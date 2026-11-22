Мадридський «Реал» склав шану нападнику іспанського «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN FC.

«Вершкові» запросили родину померлого футболіста на «Сантьяго Бернабеу». Церемонія вшанування де Мігеля відбулася перед матчем 13-го туру Ла Ліги проти «Сельти» з Віго (2:1). До акції приєдналися обидва колективи.

Капітан мадридців Федеріко Вальверде виніс футболку «Реала» з прізвищем іспанця. До нього приєдналися капітан баскетбольної команди Серхіо Льюль і капітанка жіночої команди Санді Толетті. Лідер «кельтів» Яго Аспас додав екіпірування «Сельти», а трибуни влаштували овацію родині де Мігеля.

Трагічна смерть Хесуса де Мігеля

Де Мігель помер на початку листопада лікарні. Напередодні він зіткнувся з голкіпером «Андорри» в поєдинку іспанської Сегунди. Воротар намагався завадити супернику заволодіти м'ячем і відправив того в нокаут. Страж воріт відразу отримав червону картку, а форвард залишився лежати на полі.

Як виявилося, у де Мігеля сталася зупинка серця і дихання. У такому стані він перебував майже 20 хвилин, а після реанімаційних заходів де Мігеля доправили в лікарню. Медики боролися за життя футболіста, але врятувати його не змогли.

Як покарали Хесуса Овоно

Воротар «Андорри» після інциденту миттєво отримав червону картку. Згодом його дискваліфікували на 12 матчів. Також поліція веде слідство щодо смерті де Мігеля.

«Це найважчі дня мого життя. Мені складно підібрати слова та важко осягнути щось з того, що сталося. Я відчуваю величезний біль через втрату Хесуса. Я думаю про нього, його сім'ю і всіх людей, які його любили. Я знаю, що треба вирішити багато запитань, і я з належною повагою робитиму це. Але прямо зараз, відверто кажучи, я не можу думати ні про що інше, крім Хесуса та того болю, що ми переживаємо», – заявив Овоно за кілька днів після трагедії.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.