Міжнародна федерація хокею стала мішенню хакерської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

На сайті IIHF з'явилося повідомлення на підтримку російських хокеїстів

Після кібератаки сайт Міжнародної федерації хокею перестав працювати. Незадовго до цього на головній сторінці ресурсу опублікували зображення російських хокеїстів із повідомленням, у якому IIHF звинуватили у відстороненні команди, яку нібито неможливо перемогти.

У федерації засудили хакерські дії та заявили, що працюють над встановленням джерела атаки й відновленням роботи систем. «Ми рішуче засуджуємо ці дії та вживаємо всіх необхідних заходів, щоб встановити джерело атаки й відновити роботу наших систем», – повідомили в IIHF.

Сайт відключили у вівторок опівдні. У федерації пообіцяли повернути його в мережу після перевірки систем безпеки.

На кібератаку відреагувала й Російська федерація хокею. Там назвали інцидент негативним явищем і заявили, що відстоювати інтереси російських спортсменів та домагатися їхнього повернення на міжнародні змагання потрібно виключно законними способами. Водночас у IIHF поки не встановили, хто саме стоїть за нападом.

Чому Росію не допускають до міжнародних хокейних турнірів

Кібератака сталася на тлі рішення IIHF не допускати юніорську збірну Росії до молодіжного чемпіонату світу U-20. Турнір має відбутися в Канаді з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027-го. У Міжнародній федерації хокею пояснили, що країна-господарка не видає російським спортсменам візи, тому участь команди в змаганнях неможлива.

Водночас 30 жовтня Спортивний арбітражний суд повідомив про можливість повернення Росії до міжнародних хокейних турнірів, попри повномасштабну війну проти України. Це питання стосується, зокрема, чемпіонату світу, який у травні 2027 року прийматиме Німеччина.

Однак німецький уряд заявив, що проведення турніру за участю російської збірної фактично неможливе. Німецький хокейний союз зі свого боку закликав IIHF якнайшвидше визначитися із ситуацією щодо можливої участі росіян у змаганнях.

Нагадаємо, що Чехія відмовить російським хокеїсткам у візах для участі у молодіжному Чемпіонаті світу.