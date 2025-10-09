Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ісландія – Україна: де дивитися гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Ісландія – Україна: де дивитися гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Пряму трансляцію гри Ісландія – Україна можна буде переглянути на Megogo

Поєдинок Ісландія – Україна пройде на стадіоні «Лейгардальсведлюр» у Рейк'явіку

Завтра, 10 жовтня, збірна України з футболу зіграє з Ісландією в третьому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Про це інформує «Главком».

Поєдинок Ісландія – Україна пройде на стадіоні «Лейгардальсведлюр» у Рейк'явіку. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Ісландія – Україна

Пряму трансляцію гри Ісландія – Україна можна буде переглянути на Megogo, а також на «Megogo Спорт» у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (усі – «Полісся» Житомир), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія).

Резервний список: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Євген Чеберко («Коламбус Крю» США), Максим Таловєров («Сток Сіті» Сток-он-Трент, Англія).

Збір національної команди розпочався 6 жовтня в Польщі. 8-го числа синьо-жовті вирушили до Рейк’явіка, де 9-го відбудуться традиційні передматчеві пресконференція Сергія Реброва та одного з його футболістів (початок – о 20:30 за київським часом) і тренування (21:00 за київським часом) на арені поєдинку Ісландія – Україна, стадіоні «Лейгардальсведлюр». Повернення до Польщі заплановано на 11 жовтня.

12 жовтня в Кракові відбудуться вже традиційні заходи перед матчем Україна – Азербайджан. О 17:30 за місцевим часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців, а о 18:00 – тренування збірної України.

Спілкування з представниками ЗМІ азербайджанської сторони й тренування наших суперників розпочнуться о 19:30 та 20:00 за місцевим часом відповідно.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Португалець заробив понад 550 млн. доларів у період з 2002 по 2023 рік
Роналду став першим в історії футболістом-мільярдером
Вчора, 12:09
Початок гри Україна – Хорватія о 13:30 за київським часом
Юнацька збірна України з футболу стартує на турнірі в Хорватії: де дивитися гру
Вчора, 11:26
Каннаваро є чемпіоном світу 2006 року
Володар «Золотого м'яча» очолив збірну Узбекистану з футболу
6 жовтня, 14:43
До основного списку Реброва ввійшли 25 гравців, до резервного – шестеро
Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
2 жовтня, 19:10
Першу гру Україна зіграє проти Хорватії
Юнацька збірна України з футболу визначилася зі складом на турнір у Хорватії
2 жовтня, 11:12
Збірна України U-20 перемогла Південну Корею на старті ЧС
Збірна України U-20 перемогла Південну Корею на старті ЧС
28 вересня, 01:52
Криворог: Дехто в Іспанії поважає Путіна
Російський футболіст заявив, що половина іспанців підтримують Путіна
25 вересня, 09:30
Чи відсторонить УЄФА ізраїльські футбольні команди?
УЄФА 23 вересня може відсторонити ізраїльські команди від міжнародних змагань – ЗМІ
21 вересня, 18:09
Базова дата проведення чвертьфіналів – 18 листопада
Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу серед жіночих команд
15 вересня, 10:22

Новини

Суд визнав ексгравця «Динамо» Алієва винним у керуванні авто у стані спʼяніння
Суд визнав ексгравця «Динамо» Алієва винним у керуванні авто у стані спʼяніння
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу в Євролізі
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу в Євролізі
«Ворскла» стартувала з нічиєї у жіночому Кубку Європи
«Ворскла» стартувала з нічиєї у жіночому Кубку Європи
Паралімпійський комітет Росії провів черговий турнір для окупантів з інвалідністю
Паралімпійський комітет Росії провів черговий турнір для окупантів з інвалідністю
Ісландія – Україна: де дивитися гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Ісландія – Україна: де дивитися гру кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Клуби Ковляра, Санона і Скапінцева зазнали поразок у баскетбольному Єврокубку
Клуби Ковляра, Санона і Скапінцева зазнали поразок у баскетбольному Єврокубку

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua