ФІФА може перенести чемпіонат світу-2034 на початок 2035 року через Рамадан

ФІФА ще не ухвалила остаточного рішення щодо дат проведення турніру

Чемпіонат світу-2034 може пройти на початку 2035 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Рішення щодо перенесення чемпіонату світу з футболу ФІФА може ухвалити, оскільки священний для мусульман місяць Рамадан припаде на листопад та грудень 2034 року.

Чемпіонат світу-2034 пройде у Саудівській Аравії. Раніше взимку також відбулася світова першість 2022 року, яка відбулася у Катарі.

За словами президента ФІФА Джанні Інфантіно, організація ще не ухвалила остаточного рішення щодо дат проведення турніру.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».