День бомбардирських тріумфів. Підсумки Ліги чемпіонів за 5 листопада

Одразу кілька гравців зуміли записати до свого активу понад один забитий м'яч

У середу, 5 листопада, дев'ятьма поєдинками завершився четвертий тур найпрестижнішого клубного турніру Європи. Про це повідомляє «Главком».

Хоча цей день не містив яскравої вивіски у вигляді матчу двох елітних команд, в усіх зустрічах команди забивали щонайменше по одному разу. І головна інтрига розгорнулася там, де її мало хто міг очікувати – у матчі бельгійського «Брюгге» та іспанської «Барселони». Каталонці були безапеляційними фаворитами зустрічі, але їхнім опонентам не було чого втрачати, і вони докладали максимум зусиль для позитивного результату. Уже на восьмій хвилині команди обмінялися голами, першим з яких була вдала дія з боку «Брюгге». Саме «чорно-сині» диктували умови матчу і постійно були попереду, але «Барселона» завдяки значному класу постійно відігравала перевагу в один пропущений м'яч. І бельгійці таки мали шанси здійснити найбільшу сенсацію тижня, але автогол з боку Христоса Цоліса та скасований четвертий м'яч через фол перед взяттям воріт завадили втримати перевагу та дозволили заробити один бал до турнірної таблиці обом колективам (3:3). Тим не менше, «Брюгге» створило історію, адже за один матч вони відзначилися такою ж кількістю голів проти «синьо-гранатових», яка була в них сумарно за чотири попередні поєдинки.

Ще одним шокуючим поєдинком стала боротьба «Карабаха» з «Челсі». Першими прогнозовано відзначилися «пенсіонери» на шістнадцятій хвилині, але у відповідь їм клуб з Азербайджану забив два голи з різницею у десять хвилин і пішов на перерву з перевагою 2:1. Не дав насолодитися «Карабаху» своєю перевагою Алехандро Гарначо, який зрівняв рахунок до 2:2. Це спричинило низку замін, однією з яких був вихід українця Олексія Кащука. У нападника була можливість удару на другій хвилині компенсованого часу, але він пробив по центру воріт, і воротар суперника вгадав напрямок польоту м'яча. Уже за хвилину автор попереднього голу Гарначо мав можливість оформити дубль, але нею не скористався, тому рахунок так і залишився 2:2.

Яскравим вийшло і дербі двох команд одного з найкращих гравців у світі Ерлінга Голанда – нинішньої, «Манчестера Сіті», та попередньої, яка дала йому суттєвий поштовх у кар'єрі, «Боруссії Дортмунд». Незважаючи на розгромний рахунок 4:1 для господарів поля, німці так само гідно контролювали м'яч, але не зуміли створити багато гольових моментів. Варто відзначити, що норвежець став одним з авторів зміни рахунку, забивши другий м'яч поєдинку.

Ще одним важливим для українських вболівальників матчем стала зустріч «Бенфіки» та «Баєра». За португальський клуб виступають одразу два гравці національної збірної (Анатолій Трубін та Георгій Судаков), але яскравими діями обидва не відзначилися. У Трубіна було два сейви і один пропущений м'яч від Патріка Шика, який став вирішальним і спричинив фінальний рахунок 0:1, а Георгій Судаков, хоч і мав доволі гарну точність передач, був замінений на 69-й хвилині.

Одразу трьом футболістам підкорилося багаторазове взяття воріт. Безперечним MVP як і дня, так і тижня можна назвати Віктора Осімхена, на рахунку якого хет-трик за 19 хвилин у матчі проти «Аяксу» (0:3). Саме завдяки такій результативності нігерієць очолює перегони бомбардирів з шістьма голами, посунувши на друге місце Ерлінга Голанда, Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе. Дублями ж відзначилися Карлос Форбс проти «Барселони» та Філ Фоден проти «Боруссії Дортмунд».

У загальній турнірній таблиці непереможними йдуть «Баварія», «Арсенал» та «Інтер». Піднявся до зони проходу до плейоф кіпріотський «Пафос», який сьогодні здобув першу перемогу сезону над «Вільярреалом», а ось покинув її «Марсель» після поразки від «Аталанти» на останніх хвилинах матчу. Наступні матчі Ліги чемпіонів пройдуть 25 листопада.

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Четвертий тур (5 листопада)

«Карабах» – «Челсі» 2:2 (2:1)

Голи: Андраде, 29, Янкович, 39 – Естеван, 16, Гарначо, 53

«Бенфіка» – «Баєр» 0:1 (0:0)

Голи: Шик, 65

«Пафос» – «Вільярреал» 1:0 (0:0)

Голи: Лукассен, 46

«Аякс» – «Галатасарай» 0:3 (0:0)

Голи: Осімхен, 59, 65, 78

«Брюгге» – «Барселона» 3:3 (2:1)

Голи: Трезольді, 6, Форбс, 17, 64 – Торрес, 8, Ямаль, 61, Цоліс (автогол), 77

«Інтер» – «Кайрат» 2:1 (1:0)

Голи: Мартінес, 45, Аугусто, 67 – Арад, 55

«Манчестер Сіті» – «Боруссія Дортмунд» 4:1 (2:0)

Голи: Фоден, 22, 57, Голанд, 29, Шеркі, 90+1 – Антон. 72

«Марсель» – «Аталанта» 0:1 (0:0)

Голи: Самарджич, 90

«Ньюкасл» – «Атлетік» 2:0 (0:0)

Голи: Берн, 11, Жоелінтон, 49

