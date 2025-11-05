Беллінгем побив рекорд Ліги чемпіонів, який належав легенді «Реала»

У сезоні 2023/24 Беллінгем виграв Лігу чемпіонів із «Реалом» і був визнаний найкращим молодим гравцем сезону

Беллінгем досяг позначки у 50 матчів у Лізі чемпіонів у віці 22 років і 128 днів

Півзахисник мадридського «Реала» Джуд Беллінгем встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, ставши наймолодшим футболістом, який провів 50 матчів у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

У поєдинку 4-го туру групового етапу «Реал» мінімально поступився «Ліверпулю» (0:1).

Після цієї гри Беллінгем досяг позначки у 50 матчів у Лізі чемпіонів у віці 22 років і 128 днів, перевершивши попереднє досягнення легенди мадридців Ікера Касільяса на 37 днів.

За цей час англієць встиг забити 14 голів і зробити 13 асистів. Із них 27 матчів він провів у складі «Реала», а ще 23 – у «Боруссії» Дортмунд, з якої перейшов до мадридського клубу у 2023 році.

У сезоні 2023/24 Беллінгем виграв Лігу чемпіонів із «Реалом» і був визнаний найкращим молодим гравцем сезону.

