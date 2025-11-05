Головна Спорт Новини
Беллінгем побив рекорд Ліги чемпіонів, який належав легенді «Реала»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Беллінгем побив рекорд Ліги чемпіонів, який належав легенді «Реала»
У сезоні 2023/24 Беллінгем виграв Лігу чемпіонів із «Реалом» і був визнаний найкращим молодим гравцем сезону
Беллінгем досяг позначки у 50 матчів у Лізі чемпіонів у віці 22 років і 128 днів

Півзахисник мадридського «Реала» Джуд Беллінгем встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, ставши наймолодшим футболістом, який провів 50 матчів у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

У поєдинку 4-го туру групового етапу «Реал» мінімально поступився «Ліверпулю» (0:1).

Після цієї гри Беллінгем досяг позначки у 50 матчів у Лізі чемпіонів у віці 22 років і 128 днів, перевершивши попереднє досягнення легенди мадридців Ікера Касільяса на 37 днів.

За цей час англієць встиг забити 14 голів і зробити 13 асистів. Із них 27 матчів він провів у складі «Реала», а ще 23 – у «Боруссії» Дортмунд, з якої перейшов до мадридського клубу у 2023 році.

У сезоні 2023/24 Беллінгем виграв Лігу чемпіонів із «Реалом» і був визнаний найкращим молодим гравцем сезону.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

