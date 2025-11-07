Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У складі збірної України з футболу сталися вимушені заміни перед вирішальними поєдинками

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У складі збірної України з футболу сталися вимушені заміни перед вирішальними поєдинками
Михавко замінив у збірній Батагова

Збірна України з футболу втратила двох гравців

У складі збірної України, який готуватиметься до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада), сталися дві вимушені заміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Замість Володимира Бражка викликано півзахисника «Шахтаря» Єгора Назарину, а замість Арсенія Батагова – захисника «Динамо» Тараса Михавка. Причина – травми виконавців.

Склад збірної України

Воротарі: Євгеній Волинець («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ), Максим Таловєров («Сток Сіті» Сток-он-Тренд, Англія), Артем Бондаренко («Шахтар» Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся» Житомир).

Свій збір наша національна команда фактично розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, добиратимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

12 листопада на стадіоні «Парк де Пренс» пройдуть традиційні передматчеві активності. О 19:00 за київським часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його футболістів, а о 19:30 – тренування синьо-жовтих на полі арени, де 13 листопада відбудеться поєдинок Франція – Україна.

Із Парижа до Варшави наша команда планує перелетіти по обіді 14 листопада. Уже наступного дня на стадіоні «Легія» пройде пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців (початок – о 18:45 за київським часом). Тренування на полі зустрічі Україна – Ісландія розпочнеться о 19:15 за Києвом.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пара перебуває у відносинах з 2016 року
Роналду вперше розповів, як робив пропозицію нареченій
4 листопада, 19:28
20-річний футболіст став автором голу на молодіжному чемпіонаті світу-2025 у матчі з Південною Кореєю
Форварду Пищуру знадобилося дві хвилини для дубля в Кубку Угорщини
1 листопада, 22:30
«Буковина» перемогла «Ниву»
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
28 жовтня, 17:22
Мартінес негайно спробував надати допомогу постраждалому чоловіку
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії
28 жовтня, 14:55
Збільшення квоти стало можливим завдяки проведенню технічних робіт відповідними службами «Динамо»
Квота глядачів на матчах «Динамо» у Києві була збільшена до 4333 осіб
20 жовтня, 18:46
Весільна церемонія, на якій виступала Лобода, відбулася у Франції.
Лобода виступила на весіллі воротаря, який відмовився грати за збірну Росії
19 жовтня, 10:34
Україна та Ісландія зіграють у Варшаві
Визначилося місце проведення гри між збірними України та Ісландії
15 жовтня, 16:11
Судаков зазнав пошкодження у грі з Ісландією
Судаков пропустить гру з Азербайджаном
12 жовтня, 13:00
Суддя дійшов висновку, що в діях Алієва наявний склад адміністративного правопорушення
Суд визнав ексгравця «Динамо» Алієва винним у керуванні авто у стані спʼяніння
9 жовтня, 11:44

Новини

Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження
Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження
У складі збірної України з футболу сталися вимушені заміни перед вирішальними поєдинками
У складі збірної України з футболу сталися вимушені заміни перед вирішальними поєдинками
Юнацька збірна України з футболу назвала склад на матчі кваліфікації Євро-2026
Юнацька збірна України з футболу назвала склад на матчі кваліфікації Євро-2026
Учасниця Кубків світу Пилипчук отримала дворічний допінговий бан
Учасниця Кубків світу Пилипчук отримала дворічний допінговий бан
У Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі
У Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі
Злочинці вкрали всі нагороди п'ятиразової чемпіонки Європи з фігурного катання
Злочинці вкрали всі нагороди п'ятиразової чемпіонки Європи з фігурного катання

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua