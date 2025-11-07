У складі збірної України з футболу сталися вимушені заміни перед вирішальними поєдинками

Збірна України з футболу втратила двох гравців

У складі збірної України, який готуватиметься до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада), сталися дві вимушені заміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Замість Володимира Бражка викликано півзахисника «Шахтаря» Єгора Назарину, а замість Арсенія Батагова – захисника «Динамо» Тараса Михавка. Причина – травми виконавців.

Склад збірної України

Воротарі: Євгеній Волинець («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ), Максим Таловєров («Сток Сіті» Сток-он-Тренд, Англія), Артем Бондаренко («Шахтар» Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся» Житомир).

Свій збір наша національна команда фактично розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, добиратимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

12 листопада на стадіоні «Парк де Пренс» пройдуть традиційні передматчеві активності. О 19:00 за київським часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його футболістів, а о 19:30 – тренування синьо-жовтих на полі арени, де 13 листопада відбудеться поєдинок Франція – Україна.

Із Парижа до Варшави наша команда планує перелетіти по обіді 14 листопада. Уже наступного дня на стадіоні «Легія» пройде пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців (початок – о 18:45 за київським часом). Тренування на полі зустрічі Україна – Ісландія розпочнеться о 19:15 за Києвом.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».