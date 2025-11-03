Гравець збірної України Піхальонок подав в суд на «Дніпро-1»

За час свого перебування у дніпровському клубі Олександр забив 16 м'ячів

Олександру довелося вдаватися до позову через невиконані умови контракту

Півзахисник київського «Динамо» Олександр Піхальонок, який виступав за «Дніпро-1» протягом чотирьох років, розпочав судову процедуру стягнення коштів із свого колишнього клубу. Про це повідомляє «Главком».

Футболіст звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з проханням визнати його грошові вимоги до футбольного клубу. Йдеться про невиплачену заборгованість, яка, за словами гравця, утворилася під час його перебування у складі команди. Така можливість з’явилася після відкриття справи про банкрутство «Дніпра-1», ініційованої донецьким «Шахтарем». Саме в межах цього процесу всі кредитори клубу отримали право заявити свої фінансові претензії.

Причиною позову «Шахтаря» стало те, що донецький клуб так і не отримав обумовлений контрактом відсоток від минулорічного трансферу Піхальонка до київського «Динамо». За інформацією з відкритих джерел, мова йде про солідну суму, що мала надійти «гірникам» як компенсація за підготовку гравця. Невиконання цих зобов’язань стало підставою для судового звернення та подальшого відкриття процедури банкрутства, в рамках якої тепер розглядатимуться всі боргові зобов’язання «Дніпра-1» перед футболістами, іншими клубами та контрагентами.

Таким чином, Піхальонок використовує процедуру банкрутства, щоб офіційно повернути заборгованість, яку клуб має перед ним. Він не єдиний, хто зіштовхнувся з цією проблемою: раніше з аналогічною заявою до суду звернувся Євген Підлепенець, який грав за «Дніпро-1» з лютого по червень 2023 року. Він вимагає відшкодування 800 тисяч гривень заборгованості.

