Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравець збірної України Піхальонок подав в суд на «Дніпро-1»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Гравець збірної України Піхальонок подав в суд на «Дніпро-1»
За час свого перебування у дніпровському клубі Олександр забив 16 м'ячів
Джерело: Українська асоціація футболу

Олександру довелося вдаватися до позову через невиконані умови контракту

Півзахисник київського «Динамо» Олександр Піхальонок, який виступав за «Дніпро-1» протягом чотирьох років, розпочав судову процедуру стягнення коштів із свого колишнього клубу. Про це повідомляє «Главком»

Футболіст звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з проханням визнати його грошові вимоги до футбольного клубу. Йдеться про невиплачену заборгованість, яка, за словами гравця, утворилася під час його перебування у складі команди. Така можливість з’явилася після відкриття справи про банкрутство «Дніпра-1», ініційованої донецьким «Шахтарем». Саме в межах цього процесу всі кредитори клубу отримали право заявити свої фінансові претензії.

Причиною позову «Шахтаря» стало те, що донецький клуб так і не отримав обумовлений контрактом відсоток від минулорічного трансферу Піхальонка до київського «Динамо». За інформацією з відкритих джерел, мова йде про солідну суму, що мала надійти «гірникам» як компенсація за підготовку гравця. Невиконання цих зобов’язань стало підставою для судового звернення та подальшого відкриття процедури банкрутства, в рамках якої тепер розглядатимуться всі боргові зобов’язання «Дніпра-1» перед футболістами, іншими клубами та контрагентами.

Таким чином, Піхальонок використовує процедуру банкрутства, щоб офіційно повернути заборгованість, яку клуб має перед ним. Він не єдиний, хто зіштовхнувся з цією проблемою: раніше з аналогічною заявою до суду звернувся Євген Підлепенець, який грав за «Дніпро-1» з лютого по червень 2023 року. Він вимагає відшкодування 800 тисяч гривень заборгованості. 

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Олександр Піхальонок НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Дніпро-1»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20-річний футболіст став автором голу на молодіжному чемпіонаті світу-2025 у матчі з Південною Кореєю
Форварду Пищуру знадобилося дві хвилини для дубля в Кубку Угорщини
1 листопада, 22:30
Вінісіус: Ми не хотіли нікого образити – ні молодих гравців, ні вболівальників
Вінісіус емоційно прокоментував перемогу «Реала» над «Барселоною» 
27 жовтня, 09:47
Данський клуб ще жодного разу не проходив далі першого раунду плейоф Ліги Європи
Як зіграли українці? Підсумок третього туру Ліги Європи
24 жовтня, 01:44
Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
20 жовтня, 14:25
Канчельскіс проживає у РФ та публічно не засуджує російську агресію проти України
«Не знаю, як вони виживають». Ексгравець «Динамо» розповів про складне життя в Англії
18 жовтня, 11:46
У ролику «Боруссії» звучить пісня з російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»
«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму
15 жовтня, 18:26
Суперниками синьо-жовтих, окрім господарів з Азербайджану, стануть команди Бельгії, Нідерландів та Ізраїлю
Повернення на міжнародну арену. Збірна України з ампфутболу зіграє у Лізі націй
15 жовтня, 17:44
Українці відкрили рахунок на 30-й хвилині
Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу
13 жовтня, 23:50
Роналду: Думаю, я все ще роблю хороші речі, допомагаю своєму клубу та збірній
Роналду відповів на питання щодо завершення кар'єри
8 жовтня, 10:57

Новини

В Італії перекинулося авто з лижниками збірної Швеції зі скі-кросу
В Італії перекинулося авто з лижниками збірної Швеції зі скі-кросу
Гравець збірної України Піхальонок подав в суд на «Дніпро-1»
Гравець збірної України Піхальонок подав в суд на «Дніпро-1»
ФІФА запровадила санкції проти сімох гравців збірної Малайзії
ФІФА запровадила санкції проти сімох гравців збірної Малайзії
Колишня фігуристка Сангкагало тепер виступатиме у біатлоні
Колишня фігуристка Сангкагало тепер виступатиме у біатлоні
Міністра спорту РФ Дегтярьов незаконно відвідав анексований Крим
Міністра спорту РФ Дегтярьов незаконно відвідав анексований Крим
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у переможному матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у переможному матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua