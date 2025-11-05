Головна Спорт Новини
Дизайн натхненний гербом УНР. Який вигляд має нова форма збірної України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У новій формі Україна зіграє вже 13 та 16 листопада в кваліфікаційних матчах чемпіонату світу-2026

Форма поєднує сучасність і глибокі історичні символи державності

Відбулося представлення нової домашньої форми збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Сьогодні, 5 листопада, adidas та Українська асоціація футболу (УАФ) представили нову ексклюзивну форму національної збірної України, в якій команда зіграє вже 13 та 16 листопада в кваліфікаційних матчах чемпіонату світу-2026 проти збірних Франції та Ісландії. Форма поєднує сучасність і глибокі історичні символи державності.

Новий дизайн створено через переосмислення елементів герба Української Народної Республіки, який у 1918 році розробив художник і архітектор Василь Кричевський. Він узяв за основу тризуб князя Володимира Великого, а стилізований оливковий вінок навколо нього символізував миролюбність Української Народної Республіки. Adidas інтерпретував цей орнамент  у сучасному графічному рішенні, щоб підкреслити спадкоємність української культури через покоління, а також силу, гідність і прагнення до свободи українського народу.

«Кожен новий матч – це шанс показати світові, хто ми є, хто такі українці. Ця форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху. Цей орнамент – нагадування, що і на початку ХХ століття, і сьогодні українці виборюють право на власну державу. Ми дякуємо adidas за партнерство, що допомагає нашим гравцям почуватися впевнено і на полі, і поза ним», – заявив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

З 6 листопада нова форма збірної України буде доступна для придбання вболівальників.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

