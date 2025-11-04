Головна Спорт Новини
«Колишні великі футболісти, напівпʼянички, дають інтерв’ю». Суркіс – про критику Шовковського

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Колишні великі футболісти, напівпʼянички, дають інтерв’ю». Суркіс – про критику Шовковського
Суркіс: Бачу, як Шовковський прогресує як тренер

Суркіс: Коли Шовковський був на піку –  його готові були носити на руках

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував критику головного тренера київського Динамо Олександра Шовковського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо» .

«Коли Шовковський був на піку –  його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат – його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти, напівпʼянички, які вже не грають, дають інтерв’ю, розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати. Але вирішувати це не їм», – заявив Суркіс.

Він зазначив, що сам прийме рішення щодо Шовковського у разі потреби.

«Я бачу, як Шовковський працює. Бачу, як він прогресує як тренер і набирається досвіду. Непроста ситуація, так. Можливо, ми не можемо сьогодні підсилити йому команду так, як хотілося би. Але він працює з тими, хто є. Але, повірте, якщо б ми захотіли зібрати команду з іноземців, навіть нігерійців, ми би це зробили. Ми запросили б 5-6 нігерійських гравців – і вони приїхали б до нас. Але це зовсім інша історія. На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому», – зазначив Суркіс.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Юхим Конопля та Шола Огундана стали учасниками скандального епізоду
«Динамо» – «Шахтар»: УАФ визнала помилкою рішення не переглядати епізод з потенційним пенальті
Вчора, 21:18
Захаров обслуговує матчі Кубка Росії та російської Першої ліги з футболу
Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»
23 жовтня, 16:30
На поєдинках Франція – Німеччина та Бельгія – Франція Причина буде головним арбітром
Українки судитимуть матчі відбору Євро-2026 (WU-17)
22 жовтня, 12:42
Тренер проходить лікування у лікарні загального профілю «Сант'Орсола-Мальпігі»
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
21 жовтня, 18:31
Дюков: Ми отримуємо кошти від УЄФА досить регулярно
Очільник російського футболу розповів, що країна-агресор регулярно отримує кошти від УЄФА
20 жовтня, 11:58
Поправка Венгера буде проаналізована у листопаді і має хороші шанси на схвалення
У правилах футболу можуть відбутися революційні зміни
19 жовтня, 16:53
Ямаль отримав пропозицію від компанії, що торгує оригінальними спортивними сувенірами онлайн
Стало відомо, чому зірка «Барселони» перестав ставити автографи на футболках
17 жовтня, 15:37
На стадії 1/8 фіналу Кубку України змагатимуться команди, які здобули перемоги на етапі 1/16 фіналу
Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України з футболу
17 жовтня, 13:30
Кагерманов: Взагалі не міг уявити, що зіткнуся з русофобією саме в Дубаї
Футболіст з РФ заявив, що зіткнуся з русофобією в Дубаї
9 жовтня, 13:13

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
