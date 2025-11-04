«Колишні великі футболісти, напівпʼянички, дають інтерв’ю». Суркіс – про критику Шовковського

Суркіс: Коли Шовковський був на піку – його готові були носити на руках

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував критику головного тренера київського Динамо Олександра Шовковського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо» .

«Коли Шовковський був на піку – його готові були носити на руках. Минулого року він виграв чемпіонат – його обожнювали. А сьогодні він поганий. Колишні великі футболісти, напівпʼянички, які вже не грають, дають інтерв’ю, розповідають, що тренера потрібно знімати або не знімати. Але вирішувати це не їм», – заявив Суркіс.

Він зазначив, що сам прийме рішення щодо Шовковського у разі потреби.

«Я бачу, як Шовковський працює. Бачу, як він прогресує як тренер і набирається досвіду. Непроста ситуація, так. Можливо, ми не можемо сьогодні підсилити йому команду так, як хотілося би. Але він працює з тими, хто є. Але, повірте, якщо б ми захотіли зібрати команду з іноземців, навіть нігерійців, ми би це зробили. Ми запросили б 5-6 нігерійських гравців – і вони приїхали б до нас. Але це зовсім інша історія. На сьогодні я впевнений у Шовковському і довіряю йому», – зазначив Суркіс.

