Мессі заробить більше $100 тис. за зустріч з вболівальниками в Індії

Для бажаючих зустрітися в Індії з восьмиразовим володарем «Золотого м'яча» створено турпакети

Аргентинський форвард відвідає в Індії три міста: Калькутту, Мумбай та Делі

Нападник і капітан збірної Аргентини та «Інтер Майамі» Ліонель Мессі заробить близькл $107 тис. за одну зустріч з вболівальниками під час туру Індією, який пройде з 13 по 15 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NDTV Profit.

Аргентинський форвард відвідає три міста: Калькутту, Мумбай та Делі.

Для бажаючих зустрітися з восьмиразовим володарем «Золотого м'яча» створено турпакети, що залежать від кількості людей. Так, один фанат заплатить за зустріч із аргентинцем $11 тис., сім'я з чотирьох осіб – $28 тис., а компанія з 10 уболівальників – $107 тис.

У вартість пакету входить зустріч із Мессі, можливість сфотографуватися, футболка збірної Аргентини з автографом, а також вечеря та перегляд показової серії пенальті від нападника.

