Мессі заробить більше $100 тис. за зустріч з вболівальниками в Індії

Для бажаючих зустрітися в Індії з восьмиразовим володарем «Золотого м'яча» створено турпакети

Аргентинський форвард відвідає в Індії три міста: Калькутту, Мумбай та Делі

Нападник і капітан збірної Аргентини та «Інтер Майамі» Ліонель Мессі заробить близькл $107 тис. за одну зустріч з вболівальниками під час туру Індією, який пройде з 13 по 15 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NDTV Profit.

Аргентинський форвард відвідає три міста: Калькутту, Мумбай та Делі.

Для бажаючих зустрітися з восьмиразовим володарем «Золотого м'яча» створено турпакети, що залежать від кількості людей. Так, один фанат заплатить за зустріч із аргентинцем $11 тис., сім'я з чотирьох осіб – $28 тис., а компанія з 10 уболівальників – $107 тис.

У вартість пакету входить зустріч із Мессі, можливість сфотографуватися, футболка збірної Аргентини з автографом, а також вечеря та перегляд показової серії пенальті від нападника.

Нагадаємо, Україна поступилася Франції – 0:4.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

