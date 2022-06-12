Екскомандир «Азова» розповів про ідентифікацію тіл захисників Маріуполя

Серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина – це «азовці»

Під час двох обмінів Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя, які перебували на заводі «Азовсталь», – у Києві почалися заходи з ідентифікації загиблих. Про це повідомив колишній командир полку «Азов» Максим Жорін. Він зауважив, що не може розкривати деталей, лише поділитися деякою інформацією.

«Уже відбулося два обміни тілами загиблих: перший – 160:160… Під час другого обміну нещодавно ми змогли поміняти й забрати майже 60 тіл. Ще майже стільки ж тіл треба повернути. Ще майже стільки ж тіл є в Маріуполі. Зараз ідуть процеси, перемовини по подальшому обміну й поверненню їх додому», – сказав Жорін.

Серед тих загиблих, кого вже поміняли, приблизно третина – це «азовці». Також є загиблі бійці з усіх підрозділів: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники. Це можна зрозуміти з одягу й шевронів, але щоб ідентифікувати персонально кожного захисника, знадобиться багато часу.

«Абсолютно всі тіла українських загиблих (яких уже повернули – ред.) вже перебувають у Києві – і зараз починається дуже складна робота стосовно опізнання тіл. Більшість цих тіл у жахливому стані й візуально опізнати їх неможливо. Доведеться проводити складні експертизи, процес ідентифікації може зайняти декілька місяців», – наголосив екскомандир азовців.

За його словами, патронатна служба «Азову» намагається пришвидшити й полегшити роботу з ідентифікації. Також Жорін наголосив, що переговори триватимуть доти, доки Україна не поверне всіх загиблих захисників.

Як повідомлялося, серед усіх тіл, які Росія передала із «Азовсталі» Україні, тільки третина належить бійцям полку «Азов».

Крім того, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

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