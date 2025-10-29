Головна Спорт Новини
Абраменко розповів, як вдалося відсторонити лижників з Росії від кваліфікації до Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Абраменко розповів, як вдалося відсторонити лижників з Росії від кваліфікації до Олімпіади
Абраменко: Деякі представники міжнародних федерацій були шоковані, коли дивились на те, що ми їм присилали
фото: AP

Абраменко зазначив, що важливу роль у процесі відсторонення країн-агресорів зіграли матеріали, зібрані «Главкомом» та Base of Ukrainian Sports

Олімпійський чемпіон 2018 року та перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Олександр Абраменко у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів, як вдалося домогтися відсторонення російських та білоруських представників лижного спорту від участі в кваліфікації до Оліміпади-2026.

Нагадаємо, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

Як зазначив Абраменко, важливу роль у процесі відсторонення країн-агресорів від міжнародних змагань зіграли матеріали, зібрані журналістом «Главкома» Артемом Худолєєвим та ресурсом Base of Ukrainian Sports.

«Насправді дуже чудова позиція FIS була і на початку повномасштабного вторгнення. Тоді вони підтримали нас і прийняли рішення не допускати росіян і білорусів до змагань. Це рішення трималося дуже довго. І зараз ми в очікуванні були, що ж вони вирішать далі. Увесь цей час ми працювали із представниками Міжнародної Федерації лижних видів спорту, надавали їм докази того, що російські спортсмени – вони не нейтральні, як вони люблять себе позиціонувати. У цьому нам допомагали всі, хто надсилав матеріали, тому що нам самим цю таку велику працю було дуже тяжко зробити. Ми всім вдячні за допомогу. Спільними зусиллями все ж таки рада FIS прийняла рішення не поновлювати їх статус, а продовжити відсторонення», – зазначив Абраменко.

Він також розповів, як колеги з FIS та інших міжнародних федерацій реагували на матеріали, які доводять підтримку війни російськими атлетами та спортивними федераціями.

«Є країни, які нас дуже підтримували з самого початку. Їхня позиція не мінялася. Деякі нейтрально на це дивилися. Більша частина... Вони були не то, що здивовані... Вони були шоковані, коли дивились на те, що ми їм присилали. Ми показували відео обстрілів нашої країни, руйнувань. Тому всі в курсі були. Але, звісно, з часом всі вже починають більш простіше реагувати на це. Звикати трішки. Ти їм показуєш, а вони відповідають: «Ну, зрозуміло». Це стає буденністю для них», – розповів Абраменко.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: Олександр Абраменко лижний спорт Олімпіада олімпійські ігри

