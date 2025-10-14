Французька лижниця пропустить Олімпіаду через аварію на параплані

Дольчі є лідеркою збірної Франції з лижних перегонів

Інцидент стався 9 жовтня, коли спортсменка відзначала день народження

Лідерка збірної Франції з лижних перегонів Флора Дольчі пропустить Олімпійські ігри через перелом хребця після аварії на параплані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lequipe.fr.

Інцидент стався 9 жовтня, коли спортсменка відзначала день народження. Наступного дня вона перенесла операцію.

«Був ризик неврологічних наслідків. З нею все гаразд, вона ходить. З огляду на операцію ми припускаємо, що їй буде потрібно шість місяців, щоб повністю відновити свій потенціал», – розповів лікар збірної Франції Тібо Барб.

Дольчі 26 років. У минулому сезоні вона посіла 27-е місце в загальному заліку Кубка світу, показавши найкращий результат серед французьких лижниць.

Олімпійські ігри відбудуться у лютому 2026 року в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».