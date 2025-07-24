Справа про звинувачення канадських хокеїстів у зґвалтуванні: суд виніс вирок

Хокеїсти були звинувачені у зґвалтуванні жінки у готельному номері

Позивачка стверджувала, що не давала хокеїстам згоди на сексуальні дії з нею

Суд не визнав достовірними свідчення проти п'ятьох хокеїстів молодіжної збірної Канади 2018 року, які звинувачувалися в сексуальному насильстві над жінкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC.

На початку 2024 року воротар Картер Харт, захисник Кел Фут, нападники Алекс Форментон, Діллон Дюбе та Майкл Маклауд були звинувачені у зґвалтуванні жінки у готельному номері на заході, присвяченому перемозі збірної Канади на молодіжному чемпіонаті світу 2018 року. Позивачка стверджувала, що не давала їм згоди на сексуальні дії.

У суді було представлено відео з телефону Маклауда, де позивачка відразу після інтимного зв'язку підтверджує, що «все було за взаємною згодою». Однак дівчина заявила в суді, що не пам'ятає, як велася відеозйомка, і що була п'яна того вечора.

Вивчивши матеріали справи, суддя Верховного суду провінції Онтаріо Марія Каррочча заявила, що не визнала свідчення заявниці «достовірними і такими, які заслуговують на довіру». За словами судді, на записах дівчина «не виглядає такою, яка перебуває в стані сп'яніння» і «говорить легко». Вона «не зупиняється, говорить ясно і складно», зазначила Каррочча.

Нагадаємо, шотландський хокеїст Гері Келлі загинув внаслідок нещасного випадку під час відпочинку в готелі на Ібіці.

19-річний Келлі помер, випавши з балкона готелю. На місце було викликано бригаду швидкої допомоги, але медики не змогли допомогти спортсмену.

Правоохоронці наголосили, що камери спостереження говорять про те, що смерть хокеїста стала наслідком нещасного випадку.

Келлі виступав за хокейні команди «Данді Рокетс», «Абердін Лінкс» і «Данді Старз» у Шотландській національній лізі. Минулого сезону він провів 13 матчів, набравши 17 (10+7) очок.