  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ахметов отримав нагороду УЄФА за внесок у розвиток футболу в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рінат Ахметов відвідав штаб-квартиру УЄФА - Ахметов отримав нагороду УЄФА за внесок у розвиток футболу в Україні
    Рінат Ахметов відвідав штаб-квартиру УЄФА
    Фото: УЄФА

    Президенту «Шахтаря» вручили відзнаку Football Leadership Award, присвячену 25-річчю його перебування у клубі.

    Рінат Ахметов відвідав штаб-квартиру УЄФА в швейцарському Ньоні. Там президент «Шахтаря» отримав нагороду за внесок у розвиток футболу в Україні.

    «Будь-яка нагорода для мене – це ж не моя заслуга, це заслуга всього колективу ФК «Шахтар» і, звісно, насамперед, наших уболівальників. Тому все, що адресовано мені, я адресую всій родині ФК «Шахтар», усім нашим уболівальникам», – наводить слова Ахметова пресслужба донецького клубу.

    Президент клубу запевнив, що «Шахтар» гратиме у футбол, який доставлятиме радість уболівальникам в Україні.

    «Все, що я роблю, я роблю, перш за все, для вболівальників. Тому мені здається, це дуже важливо. Уболівальники хочуть бачити якісну, красиву, атакуючу гру. Ми все робимо для того, щоб у наших руках були трофеї», – підкреслив президент «Шахтаря».

    Нагороду Football Leadership Award за здобутки «Шахтаря» за 25 років президентства Рината Ахметова і на честь 85-річчя клубу вручив президент УЄФА Александер Чеферін.

    За минулий сезон «Шахтар» заплатив майже 500 млн грн податків.

    Читайте також:

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ринат Ахметов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ахметов отримав нагороду УЄФА за внесок у розвиток футболу в Україні