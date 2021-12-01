Ахметов отримав нагороду УЄФА за внесок у розвиток футболу в Україні

Президенту «Шахтаря» вручили відзнаку Football Leadership Award, присвячену 25-річчю його перебування у клубі.

Рінат Ахметов відвідав штаб-квартиру УЄФА в швейцарському Ньоні. Там президент «Шахтаря» отримав нагороду за внесок у розвиток футболу в Україні.

«Будь-яка нагорода для мене – це ж не моя заслуга, це заслуга всього колективу ФК «Шахтар» і, звісно, насамперед, наших уболівальників. Тому все, що адресовано мені, я адресую всій родині ФК «Шахтар», усім нашим уболівальникам», – наводить слова Ахметова пресслужба донецького клубу.

Президент клубу запевнив, що «Шахтар» гратиме у футбол, який доставлятиме радість уболівальникам в Україні.

«Все, що я роблю, я роблю, перш за все, для вболівальників. Тому мені здається, це дуже важливо. Уболівальники хочуть бачити якісну, красиву, атакуючу гру. Ми все робимо для того, щоб у наших руках були трофеї», – підкреслив президент «Шахтаря».

Нагороду Football Leadership Award за здобутки «Шахтаря» за 25 років президентства Рината Ахметова і на честь 85-річчя клубу вручив президент УЄФА Александер Чеферін.

За минулий сезон «Шахтар» заплатив майже 500 млн грн податків.