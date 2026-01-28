Головна Спорт Новини
Світоліна – Соболенко: де та коли дивитися півфінал Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Світоліна – Соболенко: де та коли дивитися півфінал Australian Open
Поєдинок Світоліна – Соболенко транслюватиме Eurosport
фото: Reuters

Світоліна у півфіналі Australian Open зіграє з першою ракеткою світу білорускою Соболенко

Визначився розклад дванадцятого ігрового дня Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

У четвер, 29 січня 2026 року, Еліна Світоліна у поєдинку 1/2 фіналу на Rod Laver Arena зіграє з першою ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко. Початок гри запланований на 10:30 за київським часом.

Поєдинок Світоліна – Соболенко транслюватиме Eurosport.

Світоліна з білорускою зіграла шість поєдинків. Еліна здобула одну перемогу та зазнала п'ять поразок.

Як повідомлялося, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Нагадаємо, Еліна Світоліна впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру

