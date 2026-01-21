Світоліна вийшла до третього кола Australian Open

Світоліна здобула перемогу над польською тенісисткою Клімовічовою

Еліна Світоліна успішно подолала друге коло Australian Open-2026. Про це повідомляє «Главком».

Еліна здобула перемогу у двох сетах над 21-річною польською тенісисткою Ліндою Клімовічовою.

Першу партію Світоліна виграла з рахунком 7:5, зробивши вирішальний брейк у заключному, 12-му геймі. На старті другого сету суперниці обмінялися виграними подачами, після чого Світоліна видала серію з п’яти вдалих геймів поспіль і завершила поєдинок переконливою перемогою – 6:1.

Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин.

Australian Open-2026. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна, 12) – Лінда Клімовічова (Польща) – 2:0 (7:5, 6:1)

Минулого року Світоліна дійшла до чвертьфіналу Australian Open.

Нагадаємо, що українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська 18 січня 2026 року стартували на Australian Open. Світоліна вийшла до другого кола Australian Open-2026, а от Костюк і Ястремська, які потрапили до посіву, доволі несподівано завершили виступи в одиночному розряді.

Як повідомлялося, тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис. Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.).

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, яка представляє Тайвань і програла Ангеліні Калініній у кваліфікації Australian Open. На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.

До слова, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені.

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.