Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування гри Польща – Україна
Відбулося жеребкування поєдинку кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими збірними України та Польщі. Про це повідомляє «Главком».
П'ятниця, 10 квітня 2026 року (початок о 17:00)
- Марта Костюк – Магда Лінетт
- Еліна Світоліна – Катаржина Кава
Субота, 11 квітня 2026 року (початок о 13:00)
- Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Мая Хвалінська / Катаржина Кава
- Еліна Світоліна – Магда Лінетт
- Марта Костюк – Катаржина Кава.
Поєдинок між Україною та Польщею відбудеться у польскому Глівіце.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Олександра Олійникова
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
- Капітан – Ілля Марченко
Склад збірної Польщі
- Магда Лінетт
- Майя Хвалинська
- Лінда Клімовічова
- Катаржина Кава
- Мартина Кубка
- Капітан – Давид Целт
