Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування гри Польща – Україна

Україна з Польщею зіграє 10-11 квітня 2026 року

Відбулося жеребкування поєдинку кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими збірними України та Польщі. Про це повідомляє «Главком».

П'ятниця, 10 квітня 2026 року (початок о 17:00)

Марта Костюк – Магда Лінетт

Еліна Світоліна – Катаржина Кава

Субота, 11 квітня 2026 року (початок о 13:00)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Мая Хвалінська / Катаржина Кава

Еліна Світоліна – Магда Лінетт

Марта Костюк – Катаржина Кава.

Поєдинок між Україною та Польщею відбудеться у польскому Глівіце.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Склад збірної України

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі