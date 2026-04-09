Кубок Біллі Джин Кінг. Відбулося жеребкування гри Польща – Україна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Україна з Польщею зіграє 10-11 квітня 2026 року
фото: ФТУ

Поєдинок між Україною та Польщею відбудеться у польскому Глівіце

Відбулося жеребкування поєдинку кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими збірними України та Польщі. Про це повідомляє «Главком».

П'ятниця, 10 квітня 2026 року (початок о 17:00)

  • Марта Костюк – Магда Лінетт
  • Еліна Світоліна – Катаржина Кава

Субота, 11 квітня 2026 року (початок о 13:00)

  • Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Мая Хвалінська / Катаржина Кава
  • Еліна Світоліна – Магда Лінетт
  • Марта Костюк – Катаржина Кава.

Поєдинок між Україною та Польщею відбудеться у польскому Глівіце.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок
  • Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Мартина Кубка
  • Капітан – Давид Целт
Теги: теніс Кубок Біллі Джин Кінг

