Тренер збірної Франції Дешам розповів, як Шевченко збив його з пантелику

Французам за кілька днів доведеться подолати 15 тисяч кілометрів - у Казахстан і звідти - в Боснію і Герцеговину

Наставник французів передивився два десятки матчів українців, але гри від оборони не побачив

Тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів, чому його знаменита команда не змогла подолати українців у першому матчі відбору чемпіонату світу 2012 року. За словами наставника, він передивився 20 матчів, у яких керував Андрій Шевченко, але жодного разу не бачив, що його команда може зіграти виключно від оборони.

«Ми мали вигравати перший тайм більш переконливо, – розповів Дешам. – Моменти були. У другому таймі стало складніше. Пропущеного гола можна було уникнути. Проте ми боролися до кінця. Зрозуміло, зараз ми розчаровані.

У першій половині у нас була перевага, ми багато і гостро атакували. Але суперник дуже добре захищався. Ми переглянули близько 20 матчів збірної України, але вперше побачили таку манеру її гри. Я не критикую тактику Шевченка. Він отримав позитивний результат.

Моя команда зараз не в найкращих кондиціях. Тут цілий ряд причин. Але я не виправдовуюсь. Завжди важко боротися з суперником, який настільки щільно захищається».

Матч у Парижі між Францією та Україною завершився внічию. Не виявили переможця й дві інші збірні нашої групи Фінляндія іта Боснія і Герцеговина – 2:2.