Тренер збірної Франції Дешам розповів, як Шевченко збив його з пантелику
Наставник французів передивився два десятки матчів українців, але гри від оборони не побачив
Тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів, чому його знаменита команда не змогла подолати українців у першому матчі відбору чемпіонату світу 2012 року. За словами наставника, він передивився 20 матчів, у яких керував Андрій Шевченко, але жодного разу не бачив, що його команда може зіграти виключно від оборони.
«Ми мали вигравати перший тайм більш переконливо, – розповів Дешам. – Моменти були. У другому таймі стало складніше. Пропущеного гола можна було уникнути. Проте ми боролися до кінця. Зрозуміло, зараз ми розчаровані.
У першій половині у нас була перевага, ми багато і гостро атакували. Але суперник дуже добре захищався. Ми переглянули близько 20 матчів збірної України, але вперше побачили таку манеру її гри. Я не критикую тактику Шевченка. Він отримав позитивний результат.
Моя команда зараз не в найкращих кондиціях. Тут цілий ряд причин. Але я не виправдовуюсь. Завжди важко боротися з суперником, який настільки щільно захищається».
Матч у Парижі між Францією та Україною завершився внічию. Не виявили переможця й дві інші збірні нашої групи Фінляндія іта Боснія і Герцеговина – 2:2.
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