«Ювентус» узгодив контракт із бомбардиром збірної Норвегії – інсайдер

«Старій синьйорі» залишилося домовитися з клубом нападника

Форвард мадридського «Атлетіко» Александер Сьорлот погодився перейти в туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Італійський гранд узгодив деталі особистого договору з представниками норвежця. Наразі тривають перемовини з «матрацниками». «Атлетіко» готовий відпустити нападника.

Частиною трансферу, найімовірніше, стане Ніко Гонсалес. Аргентинський вінгер провів рік у складі мадридців на правах оренди. За його плечима 39 матчів у цій кампанії, у яких Гонсалес оформив п'ять м'ячів.

Сьорлот у нинішньому сезоні провів 54 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 20 голів. Контракт скандинава з «матрацниками» розрахований до літа 2028 року.

До слова, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Нагадаємо, раніше керманич «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.