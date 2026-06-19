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Оборонець «Барселони» визначився з кар'єрним майбутнім – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Оборонець «Барселони» визначився з кар'єрним майбутнім – інсайдер
Гансі Флік вчить нового Андреаса Крістенсена
фото: EFE

Європеєць мав кілька варіантів на новий сезон

Центрбек Андреас Крістенсен підпише новий контракт із іспанською «Барселоною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Данський оборонець узгодив договір із «Барсою» на два роки. Чинний контракт Крістенсена з грандом розрахований до 30 червня. Він мав пропозиції з чемпіонатів Італії та Польщі, але вирішив залишитися на «Камп Ноу».

Крістенсен приєднався до «Барселони» перед сезоном 2022/23. Раніше він захищав кольори лондонського «Челсі» та «Боруссії» з Менхенгладбаха. Юні роки оборонець провів у данському «Брондбю».

У кампанії 2025/26 Крістенсен зіграв 18 матчів у всіх турнірах. До свого активу центрбек записав один гол. Значну частину сезону він пропустив через важку травму.

До слова, «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Андреас Крістенсен

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