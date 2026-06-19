Оборонець «Барселони» визначився з кар'єрним майбутнім – інсайдер

Європеєць мав кілька варіантів на новий сезон

Центрбек Андреас Крістенсен підпише новий контракт із іспанською «Барселоною». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Данський оборонець узгодив договір із «Барсою» на два роки. Чинний контракт Крістенсена з грандом розрахований до 30 червня. Він мав пропозиції з чемпіонатів Італії та Польщі, але вирішив залишитися на «Камп Ноу».

Крістенсен приєднався до «Барселони» перед сезоном 2022/23. Раніше він захищав кольори лондонського «Челсі» та «Боруссії» з Менхенгладбаха. Юні роки оборонець провів у данському «Брондбю».

У кампанії 2025/26 Крістенсен зіграв 18 матчів у всіх турнірах. До свого активу центрбек записав один гол. Значну частину сезону він пропустив через важку травму.

До слова, «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.