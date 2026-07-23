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«Барселона» офіційно підписала контракт із зірковим німцем

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Барселона» офіційно підписала контракт із зірковим німцем
Карім Адеємі став гравцем «Барселони»
фото: ФК Барселона

Карім Адеємі наступні п’ять років проведе на «Камп Ноу»

«Барселона» офіційно оголосила про перехід німецького форварда Каріма Адеємі, який перебрався до Іспанії з «Боруссії» Дортмунд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу каталонців.

23-річний німецький футболіст уклав із каталонським клубом контракт, розрахований до літа 2031 року. Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що сума угоди становитиме 22 млн євро, а ще 7 млн можуть бути виплачені у вигляді бонусів залежно від перемог у чемпіонаті та кількості зіграних матчів.

Влітку 2022 року дортмундський клуб купив вінгера у «РБ Зальцбург» за 30 млн євро. Минулого сезону він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач у 39 матчах.

Загалом у складі «Боруссії» Дортмунд Карім відіграв 146 матчів, забив 36 голів та віддав 22 асисти. Його контракт із німецьким клубом спливав у червні 2027.

Нагадаємо, нападник іспанської «Барселони» Ферран Торрес опинився на радарі мадридського «Реала». «Вершкові» моніторять ситуацію навколо іспанця. «Барса» вирішила продати Торреса, щоб отримати кошти на нових футболістів. Контракт нападника з «блаугранас» розрахований до наступного літа, а бажані відступні – 50 млн євро.

Донедавна головним претендентом на Торрес був «Парі Сен-Жермен». Утім, французький гранд так і не зробив офіційну пропозицію, зосередившись на інших варіантах. Натомість «Реал» цікавився нападником ще в часи його виступів за «Валенсію» у 2017-2020 роках.

У минулому сезоні Торрес провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 21 гол і три результативні передачі. На тріумфальному для збірної Іспанії Чемпіонаті світу нападник зіграв вісім матчів, у яких оформив один асист і один гол – переможний у фіналі турніру.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона ФК Боруссія (Дортмунд) Карім Адеємі

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