«Барселона» знайшла альтернативу на випадок невдачі з трансфером Альвареса – ЗМІ

Нападник залишився без ігрової практики в екзотичному чемпіонаті

Іспанська «Барселона» накинула оком на форварда аравійського «Аль-Хіляля» Дарвіна Нуньєса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

«Блаугранас» шукають нового виконавця вістря атаки після відходу Роберта Левандовскі. Пріоритетною ціллю «Барси» залишається нападник мадридського «Атлетіко» Хуліан Альварес. Натомість Нуньєс нібито став альтернативним варіантом.

Уругваєць не грав на клубному рівні з лютого. «Аль-Хіляль» після купівлі Каріма Бензема прибрав Нуньєса із заявки. Тим не менше, він поїхав на Чемпіонату світу 2026 у складі збірної Уругваю. Щоправда, там форвард провів три поєдинки без результативних дій.

Нуньєс у минулому сезоні провів 24 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав дев'ять голів і п'ять результативних передач. Раніше нападник виступав за англійський «Ліверпуль», лісабонську «Бенфіку», іспанську «Альмерію» та «Пеньяроль» з Монтевідео.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.