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Провідний хавбек «Барселони» повернувся із Чемпіонату світу з важкою травмою – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Провідний хавбек «Барселони» повернувся із Чемпіонату світу з важкою травмою – ЗМІ
Френкі де Йонг потрапив у лазарет команди
фото: EFE

Лідер «блаугранас» опинився під ризиком пропустити першу частину прийдешнього сезону

Півзахисник іспанської «Барселони» Френкі де Йонг повернувся у табір команди з ушкодженням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Під час медичного огляду в нідерландця виявили травму коліна. Наразі медики не встановили остаточний діагноз. У прийдешні дні де Йонг пройде додаткові обстеження.

Утім, медичний персонал «Барси» занепокоєний. Хавбек може пропустити тривалий період. Імовірно, відновлення нідерландця займе чотири місяці.

Де Йонг на Чемпіонаті світу 2026 провів чотири поєдинки. Результативними діями нідерландський півзахисник не відзначився. У минулому сезоні він зіграв 38 матчів за «Барселону» в усіх турнірах. До свого активу де Йонг записав один гол і вісім асистів.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: ФК Барселона Френкі де Йонґ

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