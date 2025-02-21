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Баскетбол: Україна програла Словенії й втратила шанси вийти на Євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Баскетбол: Україна програла Словенії й втратила шанси вийти на Євро
Українська команда програла словенцям усі чотири чверті
фото: fbu.ua/Федерація баскетболу України

Збірна України вже не підніметься вище останнього місця в групі

Чоловіча збірна України з баскетболу поступилася Словенії (71:84) в п’ятому турі групового етапу відбору до Євробаскета-2025. Таким чином українська команда остаточно втратила шанси вийти на турнір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Збірна програла усі чотири чверті – 22:24, 14:21, 19:21 та 16:18 відповідно. Єдиний раз, коли Україна була попереду – кінець другої хвилини після триочкового Конєва українці повели 7:6. В решті ігрового часу наші хлопці були в ролі наздоганяючих. При цьому відрив Словенії більшість часу тримався в районі 10 очок і майже на кожну вдалу дію українців в атаці суперник відповідав своєю.

У складі збірної України найрезультативнішими гравцями стали Богдан Близнюк та Артем Пустовий, які набрали по 16 очок. Також цей матч став першим для Айнарса Багатскіса на чолі синьо-жовтих після повернення до команди.

Збірна України вже не підніметься вище останнього четвертого місця в групі. На Євробаскет виходять три перші команди квартету.

23 та 25 листопада команда ще під керівництвом Віталія Степановського програла двічі Ізраїлю (73:86 та 75:88). У лютому 2024 року синьо-жовті також поступилися на виїзді Словенії (73:87), а згодом програли Португалії (77:79).

Євробаскет-2025. Кваліфікація, група A

Україна – Словенія 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)

Україна: Зотов 6 + 6 передач, Крутоус 0, Близнюк 16, Конєв 5, Пустовий 16 + 7 підбирань – старт; Санон 11, Новицький 6, Бобров 5 + 7 підбирань, Ткаченко 4 + 7 підбирань, Лукашов 2, Сипало 0.

Нагадаємо, форвард «Дніпра» Володимир Конєв приєднався до національної збірної України.

Як повідомляв «Главком», у Конєва були виявлені порушення військово-облікових даних, що призвело до затримання на кордоні та доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після врегулювання документів, гравець перетнув державний кордон відповідно до чинного законодавства. Таким чином, форвард зможе допомогти національній команді в матчах кваліфікації чемпіонату Європи.

 

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Теги: Євробаскет баскетбол Збірна України спорт

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