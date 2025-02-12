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Футболіста Девіда Бекхема викрили у зв'язках із РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Футболіста Девіда Бекхема викрили у зв'язках із РФ
фото з відкритих джерел

Бекхем оформив свій бренд у Росії

Компанія Девіда Бекхема «DB Ventures» 10 лютого офіційно зареєструвала свій товарний знак у Росії. Про це повідомляє медіа UNITED24.

Зазначається, що колишній футболіст «Манчестер Юнайтед» і «Реал Мадрид» оформив свій бренд у Росії, яка перебуває під жорсткими санкціями через вторгнення та розв’язану війну проти України.

Заявка на реєстрацію була подана ще в червні 2023 року, а сам бренд отримав право на продаж товарів за міжнародним класом №24, що включає тканини, штори, кухонні рушники, постільну білизну та ковдри для домашніх тварин.

Компанія «DB Ventures» займається управлінням комерційних та рекламних контрактів Бекхема. Більша частина акцій, а саме 55%, належить американському брендинговому холдингу Authentic Brands Group.

Це рішення різко контрастує з попередньою позицією Бекхема щодо війни в Україні.

Раніше Девід Бекхем та його дружина Вікторія, екс-солістка гурту Spice Girls, спільно з ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією, – повідомляєSport.ua.

Подружжя Бекхем вже зробила перший внесок, який склав 1 млн фунтів стерлінгів. Спортсмен закликав усіх небайдужих підтримати його ініціативу та допомогти найменшим громадянам України.

«Матері змушені тікати разом із дітьми. Сім'ї розлучені. Дітей забирають із ліжок, щоб уночі залишити свої будинки. Оскільки війна в Україні триває вже два тижня, потреби сімей загострюються, а 7,5 млн дітей зараз перебувають під загрозою. В допомогу входять і медикаменти, i безпечна евакуація сімей. Будь ласка, приєднуйтесь до мене та зробіть усе, що у ваших силах», – сказав Девід Бекхем.

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Теги: спорт війна гроші Бекхэм Вікторія Бекхем

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