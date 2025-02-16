Баскетболіст Конєв, якого забрали до ТЦК, пропустить вирішальні матчі збірної України

Конєв потрапив до луцького ТЦК, коли їхав на матчі збірної України з баскетболу

У лютому збірна України з баскетболу проведе вирішальні поєдинки у відборі до Євробаскету-2025

Президент «Дніпра» Валерій Кондратьєв повідомив, що баскетболіст Володимир Конєв, якого забрали до луцького ТЦК, пропустить вирішальні матчі збірної України у відборі до Євробаскету-2025.

«Ситуація з Володимиром Конєвим вирішена і наразі гравець направляється в Дніпро. На жаль, зіграти за національну збірну України в цьому вікні Володимир не зможе. Дякую всім, кого турбувала ця ситуація», – повідомив Кондратьєв.

Він також вважає, що важливість Конєва для баскетбольної збірної співставна із важливістю, наприклад, Зінченка чи Довбика для футбольної збірної.

«Важко уявити, якби Зінченко та Довбик приїхали до України, а їх потім не випустили за кордон грати за збірну. Сподіваюся, подібна ситуація більше не повториться», – зазначив Кондратьєв.

Варто зазначити, що у лютому збірна України з баскетболу проведе вирішальні поєдинки у відборі до Євробаскету-2025.

21 лютого наша команда зіграє проти Словенії, 24 лютого – проти Португалії. Лише дві перемоги та поразка Португалії у грі з Ізраїлем забезпечить нашій збірній потрапляння до фінальної частини Євробаскету.

Нагадаємо, баскетболіст «Дніпра» Володимир Конєв був знятий з поїзда, яким їхав у Латвію на матчі збірної України, та доставлений до луцького ТЦК.

«Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв’язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК «Дніпро» – Володимир Конєв і Даниїл Сипало – маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК в Луцьку для з’ясування обставин. Звертаюся до міністра молоді та спорту Матвія Бідного, голови НОК Вадима Гутцайта, генерального секретаря ФБУ Володимира Драбіковського та президента ФБУ Михайла Бродського з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь нашої країни на міжнародній арені – так само, як це роблять футболісти національної збірної України та представники інших команд», – написав у Facebook Кондратьєв.