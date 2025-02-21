Україна – Словенія: де дивитися вирішальну гру збірної у відборі на Євробаскет

Свій наступний поєдинок, після гри зі Словенією, збірна України проведе 24 лютого – проти Португалії

Гру Україна – Словенія у прямому ефірі транслюватиме Xsport

Чоловіча збірна України з баскетболу сьогодні, 21 лютого, зіграє поєдинок 5 раунду відбіркового етапу Євробаскету-2025.

Зустріч розпочнеться у Ризі о 17:30 за київським часом. Гру Україна – Словенія у прямому ефірі транслюватиме Xsport.

Свій наступний поєдинок, після гри зі Словенією, збірна України проведе 24 лютого – проти Португалії. Лише дві перемоги та поразка Португалії у грі з Ізраїлем забезпечить нашій збірній потрапляння до фінальної частини Євробаскету.

В нашій групі збірні Словенії та Ізраїлю вже гарантували собі місце на чемпіонаті Європи, а на третю путівку претендуємо ми та Португалія, яка має на дві перемоги більше.

Відповідно до формату кваліфікації Євробаскету-2025, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд.

Варто зазначити, що словенці в Ригу приїхали молодим складом майже без досвідчених гравців.

Склад збірної України

Віталій Зотов (Йонава, Литва)

Денис Лукашов (Пея, Косово)

Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія)

Павло Крутоус (Мелілья, Іспанія)

Володимир Конєв (Дніпро, Україна)

Іван Ткаченко (Міттельдойчер, Німеччина)

Богдан Близнюк (Йонава, Литва)

Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан)

В’ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія)

Данііл Сипало (Дніпро, Україна)

Ростислав Новицький (Валмієра, Латвія)

Артем Пустовий (Ховентуд, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс, Олександр Томаревський

Нагадаємо, форвард «Дніпра» Володимир Конєв приєднався до національної збірної України перед грою зі Словенією.

Як повідомляв «Главком», у Конєва були виявлені порушення військово-облікових даних, що призвело до затримання на кордоні та доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після врегулювання документів, гравець перетнув державний кордон відповідно до чинного законодавства. Таким чином, форвард зможе допомогти національній команді в матчах кваліфікації чемпіонату Європи.

Президент «Дніпра» Валерій Кондратьєв стверджував, що важливість Конєва для баскетбольної збірної співставна із важливістю, наприклад, Зінченка чи Довбика для футбольної збірної.