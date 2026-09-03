Коваль прокоментувала свій відхід з клубу у США, в якому з'явилася російська баскетболістка

Коваль: Мій батько служить в українській армії та надзвичайно пишається тим, що захищає свою країну

Коваль: Я маю залишатися вірною собі, своїм цінностям і тому, у що я вірю

Українська баскетболістка Катерина Коваль опублікувала заяву, в якій пояснила своє рішення залишити жіночу баскетбольну програму Університету Луїзіани (LSU) та перевестися до іншого університету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За словами Коваль, після завершення минулого сезону вона планувала повернутися до LSU та продовжити свою студентську кар’єру в команді. Однак потім баскетболістка дізналася про рішення університету підписати російську гравчиню.

Мій батько служить в українській армії та надзвичайно пишається тим, що захищає свою країну від російської агресії. Для мене ця війна не є чимось далеким чи абстрактним. Людей, яких я знала, було вбито, а міста та місця, де я виросла і вперше почала грати в баскетбол, були зруйновані ракетними ударами», – написала Коваль.

Українка зазначила, що ця ситуація мала глибокий особистий вплив на неї, її родину та близьких, які продовжують жити в умовах війни. За словами баскетболістки, саме це зрештою змусило її зрозуміти, що залишатися в LSU більше не було правильним рішенням для неї.

«Я знайшла в LSU свій дім і надзвичайно вдячна моїм партнерам по команді, які стали для мене сім’єю, а також моїм тренерам, співробітникам і всій спільноті LSU. Це рішення не було простим. Я розумію та поважаю те, що рішення щодо складу є частиною студентського баскетболу. Але я маю залишатися вірною собі, своїм цінностям і тому, у що я вірю», – додала Коваль.

Коваль також висловила сподівання, що NCAA врахує обставини її ситуації та дозволить їй виступати за іншу команду вже в сезоні-2026/27.

Нагадаємо, що Іван Ткаченко продовжить кар'єру у складі латвійського «Рігас Зеллі».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян.