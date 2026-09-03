Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коваль прокоментувала свій відхід з клубу у США, в якому з'явилася російська баскетболістка

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коваль прокоментувала свій відхід з клубу у США, в якому з'явилася російська баскетболістка
Коваль: Мій батько служить в українській армії та надзвичайно пишається тим, що захищає свою країну
фото: ФІБА

Коваль: Я маю залишатися вірною собі, своїм цінностям і тому, у що я вірю

Українська баскетболістка Катерина Коваль опублікувала заяву, в якій пояснила своє рішення залишити жіночу баскетбольну програму Університету Луїзіани (LSU) та перевестися до іншого університету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За словами Коваль, після завершення минулого сезону вона планувала повернутися до LSU та продовжити свою студентську кар’єру в команді. Однак потім баскетболістка дізналася про рішення університету підписати російську гравчиню.

Мій батько служить в українській армії та надзвичайно пишається тим, що захищає свою країну від російської агресії. Для мене ця війна не є чимось далеким чи абстрактним. Людей, яких я знала, було вбито, а міста та місця, де я виросла і вперше почала грати в баскетбол, були зруйновані ракетними ударами», – написала Коваль.

Українка зазначила, що ця ситуація мала глибокий особистий вплив на неї, її родину та близьких, які продовжують жити в умовах війни. За словами баскетболістки, саме це зрештою змусило її зрозуміти, що залишатися в LSU більше не було правильним рішенням для неї.

«Я знайшла в LSU свій дім і надзвичайно вдячна моїм партнерам по команді, які стали для мене сім’єю, а також моїм тренерам, співробітникам і всій спільноті LSU. Це рішення не було простим. Я розумію та поважаю те, що рішення щодо складу є частиною студентського баскетболу. Але я маю залишатися вірною собі, своїм цінностям і тому, у що я вірю», – додала Коваль.

Коваль також висловила сподівання, що NCAA врахує обставини її ситуації та дозволить їй виступати за іншу команду вже в сезоні-2026/27.

Нагадаємо, що Іван Ткаченко продовжить кар'єру у складі латвійського «Рігас Зеллі».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян.

Читайте також:

Теги: NCAA баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Презентація ляльки Barbie, присвяченої Енджел Ріс, вийшла ненайкращою
Зізнання зірки жіночої НБА про дитинство обернулося скандалом
6 серпня, 17:28
Україна – «Аризона Вайлдкетс» 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 18:27)
Збірна України з баскетболу поступилася «Аризоні Вайлдкетс» у товариській грі
20 серпня, 22:36
Кая Спірса пов'язували з вбивством баскетболіста у 2023 році
$9,25 млн за неправдивий матеріал: The New York Times програв суд баскетболісту
23 серпня, 20:50
Горобченко повертається до івано-франківського клубу, за який виступав у сезоні 2023/24
«Прикарпаття-Говерла» повернула до свого складу захисника Горобченка
26 серпня, 12:52
Іван Ткаченко в останніх товариських матчах за збірну України набирав у середньому 12,5 очок
Баскетболіст збірної України Іван Ткаченко: Минулий сезон став для мене ще тим випробуванням Реклама
27 серпня, 20:50
Україна вже о 19:00 розпочне матч з Грецією
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото Реклама
28 серпня, 18:40
Андрій Войналович набрав 11 очок у матчі проти греків, увійшовши до когорти найрезультативніших українців у цьому матчі
Андрій Войналович про гру проти Греції: «Пора вже було забивати ці трійки та давати команді поштовх уперед» Реклама
28 серпня, 23:59
Ростислав Новицький повернувся до лав національної збірної України після травми
Бігмен збірної України Ростислав Новицький: «У США я навчився грати фізично» Реклама
30 серпня, 20:49
Україна провеа дуже успішні матчі квалфкації чемпіонату світу цього літа
«Ми виконали гарну роботу». Багатскіс підбив підсумки виступу збірної України у літніх матчах кваліфікації ЧС
Вчора, 21:27

Новини

«У житті є значно важливіші речі». Костюк нагадала світу про атаки на Київ після перемоги на US Open
«У житті є значно важливіші речі». Костюк нагадала світу про атаки на Київ після перемоги на US Open
«Манчестер Сіті» віддав «Бенфіці» конкурента для Судакова
«Манчестер Сіті» віддав «Бенфіці» конкурента для Судакова
«Шахтар» оголосив заявку команди на основний раунд Ліги чемпіонів
«Шахтар» оголосив заявку команди на основний раунд Ліги чемпіонів
Коваль прокоментувала свій відхід з клубу у США, в якому з'явилася російська баскетболістка
Коваль прокоментувала свій відхід з клубу у США, в якому з'явилася російська баскетболістка
Середняк чемпіонату Італії оформив перехід сина ексзірки збірної Бразилії
Середняк чемпіонату Італії оформив перехід сина ексзірки збірної Бразилії
Футбольні Ліга націй та Чемпіонат Європи отримали транслятора в Україні
Футбольні Ліга націй та Чемпіонат Європи отримали транслятора в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
89K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
83K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua