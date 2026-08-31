Баскетбольна збірна України здолала Чорногорію і очолила групу відбору до Чемпіонату світу

Святослав Михайлюк (у центрі) став найрезультативнішим у поєдинку

«Синьо-жовті» оформили четверту перемогу поспіль

Національна команда України переграла збірну Чорногорії (98:89) у кваліфікації до Чемпіонату світу 2027 з баскетболу. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг подій

Підопічні Айнарса Багатскіса захопили ініціативу в першій чверті. На піку перевага українських баскетболістів склала +9. Утім, балканці зуміли скоротити відставання до одного очка на фініші відрізку.

У другій десятихвилинці сценарій був схожим. Цього разу «синьо-жовті» створили 10-пунктний гандикап. Господарі згодом відіграли левову частку дефіциту, але під сирену на велику перерву Михайлюк реалізував триочковий та дозволив збірній України відірватися на шість пунктів.

Третя чверть спершу склалася для команди Багатскіса непросто. Команди фактично йшли нога в ногу. Та після середини десятихвилинки «синьо-жовті» взяли ситуацію під контроль і досягли переваги на десять очок перед фінальною десятихвилинкою.

В останній чверті Україна видала потужний старт. Гандикап зріс до +18, тож доля поєдинку фактично була вирішена заздалегідь. Збірна Чорногорії зуміла лише трохи підсолодити гіркоту поразки.

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Статистика збірної України

Україна: Шульга (14), Ткаченко (6), Кобзистий (2), Михайлюк (23+6 підбирань), Бобров (7+5 передач), Новицький (8), Войналович (8), Тиртишник (0), Скапінцев (15+7 підбирань), Ковляр (15+5 передач).

Із перемогою в активі національна команда України стала одноосібним лідером відбіркової групи. Рекорд синьо-жовтих – шість перемог, дві поразки. Наступний матч підопічні Багатскіса зіграють 26 листопада проти збірної Португалії.

Чемпіонат світу 2027. Кваліфікація, група I

Чорногорія – Україна – 89:98 (18:19, 22:27, 22:26, 27:26)

Standings provided by Sofascore

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.