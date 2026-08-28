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В'ячеслав Бобров після матчу з Грецією розповів, чи треба збірній Україні натуралізований гравець

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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В'ячеслав Бобров після матчу з Грецією розповів, чи треба збірній Україні натуралізований гравець
В'ячеслав Бобров став одним з лідерів матчу з Грецією за ефективністю гри
фото: FIBA

Український форвард поспілкувався з «Главкомом» після перемоги

Досвідчений форвард збірної України з баскетболу В’ячеслав Бобров поділився з «Главкомом» своїми враженнями після переможного матчу проти збірної Греції, який завершився з рахунком 82:76 на користь синьо-жовтих. 

Вітаю вас із перемогою. Дуже класний матч від збірної України, дуже впевнена гра. Як ви оцінюєте цей поєдинок для команди?

Вважаю, що зіграли нормально. Не можу сказати, що добре, тому що багато дали їм підібрати на нашому кошику. Деякі втрати були дуже болісними для нас: вони після них вибігали у швидкі відриви й забивали легкі м'ячі. Але, як завжди, боремося до кінця, зіграли всі 40 хвилин. Дуже гарно, я вважаю, закрили їхніх лідерів, намагалися не давати їм отримувати м'яч і створювати моменти. Це дало свої плоди: декілька разів підібрали м'ячі, забили відкриті кидки. Плюс, якщо була можливість бігти у швидкий напад, то ми бігли, як ви бачили.

Не знаю, чи дивилися ви свою статистику, але вона дуже різнопланова: ви відзначилися майже в кожному компоненті – забили триочковий і двоочкові, реалізували штрафні, зробили підбирання і в нападі, і в захисті. Єдиного, чого не було, – це перехоплень. Як ви для себе оціните цей матч?

Вважаю, що для мене матч вийшов гарним, по-перше, тому, що ми перемогли. Для нас це була дуже важлива перемога. Якщо команда потребуватиме мене у складі, я буду щоразу приїжджати до збірної і, поки в мене будуть сили, буду битися до кінця. Ми вже не перший рік граємо разом із деякими хлопцями, тому вже є конект, ми розуміємо, хто де може що робити в захисті та в нападі. Тому немає такого, що сьогодні ти забив 20 очок, а завтра – два, але ми всі разом граємо тільки на перемогу.

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Сьогодні нам традиційно багато проблем створював Тайлер Дорсі – один із натуралізованих гравців збірної Греції. У наступному матчі в Чорногорії на нас також очікує протистояння з натуралізованим гравцем Йогі Ферреллом. Як ви вважаєте, чи потрібен збірній України натуралізований гравець?

Я вважаю, що нам поки не потрібен натуралізований гравець, навіть попри те, що зараз не всі доїхали. Нам не вистачає Слави Кравцова, не вистачає Олексія Леня, Юсуфа Санона, Богдана Близнюка, Володимира Геруна – і далі список у нас великий. Ми всі розуміємо, що в деяких хлопців травми, деякі зараз не можуть приїхати, а деякі дуже далеко знаходяться. Але все одно я вважаю, що в нас оптимальний склад. Так, у деяких ситуаціях нам не вистачає великого, але в нас дуже непогано грає Діма Скапінцев. Сьогодні виходив Ростік Новицький, який допомагав на підбираннях і в нападі, і в захисті. Тому я вважаю, що сьогодні ми зробили 90% усього, щоб перемогти.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України назвав героїв матчу в протистоянні з Грецією

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Теги: В'ячеслав Бобров баскетбол чемпіонат світу

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