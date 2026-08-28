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«Врятували нашу дупу». Тренер назвав героїв збірної України в протистоянні з Грецією

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Врятували нашу дупу». Тренер назвав героїв збірної України в протистоянні з Грецією
Айнарс Багатскіс привів українську збірну до перемоги
фото: FIBA

Баскетбольний фахівець емоційно відреагував на успіх «синьо-жовтих»

Керманич національної команди України Айнарс Багатскіс розкрив переломний момент у протистоянні зі збірною Греції у кваліфікації до Чемпіонату світу 2027 з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

На думку тренера, ключовим став відрізок із влучними триочковими Івана Ткаченка та Андрія Войналовича. Обидва виконали по дві успішні спроби. Окрім того, капітан команди Денис Лукашов уміло диригував діями в обороні.

«Скажімо так: гра була щільною, очко в очко на початку останньої чверті. Але потім Ткаченко закинув два 3-очкові, і ми отримали незначний очковий гандикап. А потім, коли Греція намагалася повернутися у гру, команда, зокрема і Денис виконали чудову роботу. А згодом і Андрій Войналович закинув два 3-очкові. Скажімо так: ці троє хлопців у той момент врятували нашу дупу», – пояснив Багатскіс.

Збірна України принаймні тимчасово вийшла в лідери кваліфікаційної групи. «Синьо-жовті» набрали 12 очок після семи поєдинків. Далі йдуть Іспанія, Грузія та Чорногорія – по 11 пунктів. Щоправда, піренейці зіграли на матч менше.

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: чемпіонат світу Збірна України баскетбол Айнарс Баґатсікс

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