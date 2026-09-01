Тренер збірної Чорногорії Звездан Мітровіч: «Зараз Україна – це найкраща команда в нашій групі за якістю баскетболу»

Звездан Мітровіч не чужий до України, адже він провів 12 років у нашій Суперлізі

Чорногорська сторона позитивно оцінила гру синьо-жовтих на післяматчевій пресконференції

Після матчу проти України у відборі на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу своїми враженнями від поєдинку поділилися головний тренер збірної Чорногорії Звездан Мітрович та захисник Петар Попович. Про це з місця подій повідомляє «Главком».

Про рівень збірної України

Попович відзначив, що команда доклала максимум зусиль, але в певний момент їй забракло енергії.

«Позаду у нас дуже важкий матч. Я б сказав, що з нашого боку була хороша гра. Ми дуже добре боролися проти сильної команди України, у складі якої є дуже хороші гравці. На жаль, у певний момент нам не вистачило енергії та сил. Українці влучили кілька важливих кидків, і, думаю, саме це стало вирішальним фактором. Ми намагалися повернутися в гру, але я бачу й позитивні моменти для цієї нової команди. Думаю, ми будемо будувати нашу гру на цьому досвіді», – сказав Попович.

Звездан Мітрович своєю чергою привітав Україну з перемогою та відзначив рівень команди Айнарса Багатскіса. «Передусім вітаю Україну. Думаю, зараз це найкраща команда в нашій групі за якістю баскетболу. Вони це показали у матчах проти Греції, Грузії та сьогодні проти нас. Я щиро вітаю українських гравців», – зазначив Мітрович.

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Про помилки у Чорногорії

Попович також наголосив, що Чорногорія не змогла показати свій найкращий баскетбол та окремо виділив третю чверть, у якій українці змогли змінити перебіг гри.

«На жаль, ми не змогли показати себе так, як хотіли. Ми намагалися повернутися в гру, особливо в третій чверті, але проти такої команди, як Україна, дуже складно грати, коли вона знаходить свій ритм. Нам потрібно зробити висновки з цієї гри. Ми граємо проти дуже сильних суперників, і я сподіваюся, що надалі будемо виглядати краще.

Ми намагалися викластися на максимум, але, звичайно, не можемо бути задоволені результатом і своєю грою. Україна домінувала в певних відрізках і показала нам, що потрібно робити краще. Особливо це було помітно у третій чверті, коли нам не вистачило сил та енергії. Українці змогли змінити ритм гри, а нам було складно на це відповісти», – сказав Попович.

Мітрович також відзначив боротьбу чорногорців у другій половині зустрічі та зауважив, що команда припустилася низки помилок, які не дозволили їй нав'язати Україні свою гру.

«Загалом я задоволений тим, як ми грали. Особливо в другій половині була хороша енергія та боротьба. Були деякі дивні рішення з нашого боку, які трохи порушили наш ритм, але після цього ми знову змогли повернутися до своєї гри. Україна просто не скористалася деякими нашими помилками так сильно, як могла б. У будь-якому разі це був дуже хороший досвід для нас», – зазначив тренер.

Про довгу історію з Україною

Окремо Мітрович розповів про свій зв'язок з Україною, де він працював упродовж 12 сезонів.

«Я провів в Україні чудовий період своєї кар'єри. Це фактично моя друга країна. Я працював там 12 сезонів. Зараз там війна, і це, звичайно, дуже важко. У мене в Україні багато друзів і багато знайомих серед гравців. Тому я добре знаю український баскетбол і багатьох цих гравців. Для мене це була особлива гра», – сказав головний тренер Чорногорії.

Нагадаємо, що після перемоги чоловічої баскетбольної збірної України над Чорногорією «Главкому» вдалося поспілкуватися з форвардом Олександром Кобзистим про важкий виїзний поєдинок.