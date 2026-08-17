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Україна програла Угорщині у заключному матчі Євробаскету U-16: яке місце посіла наша збірна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна програла Угорщині у заключному матчі Євробаскету U-16: яке місце посіла наша збірна
Збірна України посіла 16 місце на Євробаскеті U-16

Збірна України провалила останню чверть у грі з угорцями

У Скоп'є завершився останній матч збірної України U-16 на Євробаскеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Суперниками наших хлопців була команда Угорщини. Ця гра мала визначити команди, які посядуть 15 та 16 місце у підсумковій таблиці.

Угорці почали матч активніше: у середині першої чверті вони вели в рахунку 15:9, однак після тайм-ауту українці здійснили ривок 9:5 і завершили перший ігровий період із відставанням лише на два бали.

У другій чверті українська команда продемонструвала характер і змогла вийти вперед та втримати лідерство перед великою перервою – 41:38. На початку третього періоду українські баскетболісти пішли вперед і після влучання Дьордяя перевага у рахунку становила вже 7 балів (49:42). Однак угорці здійснили ривок 9-4 і відправили українців на тайм-аут. Однак це не допомогло стримати суперників у подальшому ігровому часі: Угорщина суттєво додала і перед заключною десятихвилинкою мала перевагу у чотири очки (62:58).

Зрештою, збірна України провалила останню чверть, набравши лише 6 очок. Підсумковий рахунок – 88:64 на користь угорської команди. Відзначимо, що найрезультативнішим у складі збірної України став Макар Коновніцин, який набрав 25 очок та додав до них 11 підбирань.

Таким чином, збірна України посіла 16 місце на Євробаскеті U-16. На турнірі наші хлопці зіграли проти Ісландії (77:88), Швейцарії (72:51), Кіпру (62:55), Хорватії (54:110), Північної Македонії (84:70), Словаччини (66:95), Болгарії (73:78) та Угорщини (64:88).

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B. Матч за 15-16 місця

Угорщина – Україна 88:64 (20:18, 18:23, 24:17, 26:6)

  • Україна: Коновніцин 25 + 11 підбирань, Дордяй 8, Дмитренко 8, Макаревич 5 + 3 підбирання, Белявський 4 + 7 передач, Бойко 4 + 5 підбирань, Попов 4 + 4 підбирання, Тимченко 2 + 4 підбирання, Супрун 2 + 4 підбирання, Топчій 2.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

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