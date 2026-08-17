Україна програла Угорщині у заключному матчі Євробаскету U-16: яке місце посіла наша збірна

Збірна України провалила останню чверть у грі з угорцями

У Скоп'є завершився останній матч збірної України U-16 на Євробаскеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Суперниками наших хлопців була команда Угорщини. Ця гра мала визначити команди, які посядуть 15 та 16 місце у підсумковій таблиці.

Угорці почали матч активніше: у середині першої чверті вони вели в рахунку 15:9, однак після тайм-ауту українці здійснили ривок 9:5 і завершили перший ігровий період із відставанням лише на два бали.

У другій чверті українська команда продемонструвала характер і змогла вийти вперед та втримати лідерство перед великою перервою – 41:38. На початку третього періоду українські баскетболісти пішли вперед і після влучання Дьордяя перевага у рахунку становила вже 7 балів (49:42). Однак угорці здійснили ривок 9-4 і відправили українців на тайм-аут. Однак це не допомогло стримати суперників у подальшому ігровому часі: Угорщина суттєво додала і перед заключною десятихвилинкою мала перевагу у чотири очки (62:58).

Зрештою, збірна України провалила останню чверть, набравши лише 6 очок. Підсумковий рахунок – 88:64 на користь угорської команди. Відзначимо, що найрезультативнішим у складі збірної України став Макар Коновніцин, який набрав 25 очок та додав до них 11 підбирань.

Таким чином, збірна України посіла 16 місце на Євробаскеті U-16. На турнірі наші хлопці зіграли проти Ісландії (77:88), Швейцарії (72:51), Кіпру (62:55), Хорватії (54:110), Північної Македонії (84:70), Словаччини (66:95), Болгарії (73:78) та Угорщини (64:88).

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B. Матч за 15-16 місця

Угорщина – Україна 88:64 (20:18, 18:23, 24:17, 26:6)

Україна: Коновніцин 25 + 11 підбирань, Дордяй 8, Дмитренко 8, Макаревич 5 + 3 підбирання, Белявський 4 + 7 передач, Бойко 4 + 5 підбирань, Попов 4 + 4 підбирання, Тимченко 2 + 4 підбирання, Супрун 2 + 4 підбирання, Топчій 2.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.