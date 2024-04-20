«Бажають смерті ненародженій доньці». Футболіст «Барселони» розповів про погрози

Через фол Канселу на Усмані Дембелі був призначений пенальті у ворота «Барселони»

Жоау Канселу: Побажання смерті дитині – дуже серйозно

Жоау Канселу розповів, що отримує погрози після вильоту «Барселони» від ПСЖ.

Каталонський клуб вилетів із Ліги чемпіонів в 1/4 фіналу, поступившись «ПСЖ» за сумою двох ігор (3:2, 1:4).

У грі-відповіді фол Канселу на Усмані Дембелі привів до пенальті у ворота «Барселони», який реалізував Кіліан Мбаппе.

«В Instagram я бачу коментарі із побажаннями смерті моїй доньці, яка ще не народилася. В обличчя мені це не кажуть, звісно, адже тоді вони будуть мати проблеми, але в коментарях це пишуть. Вони ображають мою дружину, мою ненароджену дитину. Світ сьогодні жорстокий, і ми маємо вміти справлятися з цим. Побажання смерті дитині – дуже серйозно. Нехай вони критикують мене як гравця, але не говорять про мою родину», – сказав Канселу ESPN.

Він визнав, що заробив пенальті, і готовий прийняти критику.

Тієї ночі я не спав. Не міг, бо ми сподівалися пройти далі. Коли перемогти не вдається, мені важко заснути, бо я відчуваю, що зробив свою роботу погано. То був дивний матч. Те, як ми програли, не давало мені заснути. Саме те, як ми програли. Думаю, у рівних складах ми змогли б перемогти», – наголосив Канселу.