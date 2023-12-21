Беленюк пояснив, чому йому, попри плани завершити кар’єру, треба виступити на Олімпіаді в Парижі

«Я не планував, чесно кажучи, вже після Олімпіади в Токіо особливо боротися, але війна внесла свої корективи»

Після перемоги в Олімпіаді-2020 у Токіо Жан Беленюк планував завершити спортивну кар'єру, але повномасштабна війна внесла свої корективи. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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Спортсмен раніше заявив, що Олімпіада-2024 у Парижі – його останній турнір, і змінити це рішення навряд чи вдасться, передусім через вік.

«Я не планував, чесно кажучи, вже після Олімпіади в Токіо особливо боротися, але війна внесла свої корективи. Люди, які мене протягом кар’єри постійно підтримували, кажуть: якщо є сили зробити щось для України та вибороти якусь медаль, я просто зобов’язаний використати таку можливість. Тому, зважаючи, що цей олімпійський цикл через історію з «ковідом» коротший, ніж попередній, сподіваюся, що зможу гідно представити нашу країну», – заявив Беленюк.

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На запитання про особливості підготовки до, ймовірно, фінального турніру в кар’єрі, нардеп відповів, що кожна Олімпіада для кожного спортсмена особлива і підготовка до неї – теж.

«Минулого разу я був трошечки молодший, ніж наразі, а до цього – ще молодший. Тобто постійно є різниця через різний досвід і функціональні можливості. Тому будемо працювати і сподіватися на належний результат», – зауважив Беленюк.

Нагадаємо, що у вересні чинний олімпійський чемпіон Жан Беленюк у вольовому стилі виборов для України другу ліцензію на Чемпіонаті світу з боротьби.

Як повідомлялося, у січні збірна України з греко-римської боротьби із Жаном Беленюком у складі потужно виступила на гранпрі Франції.

До слова, Беленюк пояснив, чому українським спортсменам треба їхати на Олімпіаду і боротися з росіянами