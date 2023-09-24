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Нардеп Беленюк здобув для України олімпійську ліцензію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардеп Беленюк здобув для України олімпійську ліцензію
24 вересня були розіграні останні комплекти нагород на світовій першості
фото з відкритих джерел

Борець завоював бронзу Чемпіонату світу

Чинний олімпійський чемпіон Жан Беленюк у вольовому стилі виборов для України другу ліцензію на Чемпіонаті світу з боротьби. Про це інформує Telegram-канал Base of Ukrainian sports.

24 вересня були розіграні останні комплекти нагород на світовій першості – за них змагалися борці греко-римського стилю у вагових категоріях до 63, 67 та 87 кг.

Напередодні Жан Беленюк поступився  лідеру посіву вагової категорії до 87 кг з Туреччини, тож отримав право провести втішні сутички та поборотися за бронзову нагороду ЧС та олімпійську ліцензію. Власне, наш борець виграв 3 поспіль поєдинки: у першому репечадж-раунді Беленюк здолав фіна (5-1), у другому – узбека (5-3), а у матчі за бронзу провів фантастичну сутичку з казахським борцем класичного стилю (7-2).

Таким чином Беленюк збільшив делегацію нашої олімпійської команди, адже завоював бронзу ЧС та олімпійську ліцензію у вазі до 87 кг одночасно.

Нагадаємо, що у січні збірна України з греко-римської боротьби із Жаном Беленюком у складі потужно виступила на гранпрі Франції. 

До слова. в інтерв'ю «Главкому» Беленюк розповів, що майбутня комунікація українських та російських спортсменів на змаганнях залежить від перебігу подій війни. Існують різні формати, але задля того, аби їх розібрати, треба комунікувати з росіянами.

Крім того, Жан Беленюк прорахував наслідки бойкоту міжнародних змагань Україною. У спорті є такий розповсюджений механізм як зміна громадянства, проте аби перейти під інші прапори та одразу виступати, потрібно погодження від національної федерації. 

Читайте також: Жан Беленюк: Все догори дриґом – наші спортсмени сидітимуть вдома, а росіяни виступатимуть?
Теги: Жан Беленюк Збірна України росіяни

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