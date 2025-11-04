Головна Спорт Новини
Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі проти Франції та Ісландії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі проти Франції та Ісландії
До основного списку Реброва ввійшли 25 футболістів

Свій збір наша національна команда фактично розпочне в понеділок, 10 листопада

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору чемпіонату світу – проти Франції (13 листопада, Париж, 21:45 за Києвом) та Ісландії (16 листопада, Варшава, 19:00 за Києвом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До основного списку ввійшли 25 футболістів. Ще десятеро виконавців перебувають у резервному.

Склад збірної України

Воротарі: Євгеній Волинець («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Караваєв («Динамо» Київ), Арсеній Батагов («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо» Київ), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олег Очеретько («Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо» Київ), Максим Таловєров («Сток Сіті» Сток-он-Тренд, Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся» Житомир).

Свій збір наша національна команда фактично розпочне в понеділок, 10 листопада. Футболісти, які виступають у чемпіонаті України, добиратимуться потягом/автобусом до польського Жешува, звідки літаком переберуться до столиці Франції. Уже безпосередньо в Парижі до команди приєднаються легіонери.

12 листопада на стадіоні «Парк де Пренс» пройдуть традиційні передматчеві активності. О 19:00 за київським часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його футболістів, а о 19:30 – тренування синьо-жовтих на полі арени, де 13 листопада відбудеться поєдинок Франція – Україна.

Із Парижа до Варшави наша команда планує перелетіти по обіді 14 листопада. Уже наступного дня на стадіоні «Легія» пройде пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців (початок – о 18:45 за київським часом). Тренування на полі зустрічі Україна – Ісландія розпочнеться о 19:15 за Києвом.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

