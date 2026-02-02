«Ліверпуль» заплатить £55 млн за таланта з Франції

Жеремі Жаке близький до підписання контракту з «Ліверпулем»

Центральний захисник «Ренна» Жеремі Жаке може приєднатися до «Ліверпуля» влітку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

«Ліверпуль» збирається підписати з Жаке розрахований до кінця червня 2031 року контракт. Потенційна угода включатиме опцію продовження на один сезон. Очікується, що сума трансферу складе 55 млн, тоді як ще 5 млн «Ренн» може отримати бонусами.

Раніше «Ліверпуль» прагнув посилитися Марком Геї, але влітку 2025 року його перехід зірвався, а вже на початку 2026-го гравець збірної Англії перебрався до «Манчестер Сіті». У той же час інтерес до Жаке приписували «Челсі».

Француз є вихованцем «Ренна». На рахунку оборонця 31 матч з одним асистом за рідний для нього клуб. На міжнародному рівні Жаке виступає за збірну Франції U-21 (п'ять поєдинків).

