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Бойкот міжнародних змагань. Відомий тренер назвав ініціативу уряду «божевільною»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Бойкот міжнародних змагань. Відомий тренер назвав ініціативу уряду «божевільною»
Михайло Гераскевич стверджує, що міністра спорту Гутцайта підтримують ті федерації, які дуже сильно залежні від фінансування
фото: Олеся Садовнича

«Найстрашніше, що величезна кількість керівників федерацій підтримують пана Гутцайта в цих абсолютно божевільних ідеях бойкоту»

Рішення бойкотувати спортивні змагання, якщо там братимуть участь росіяни та білоруси, приголомшило українських спортсменів. Про це «Главкому» розповів президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич.

«Владислав (Владислав Гераскевич, перший в історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді. Син Михайла Гераскевича) був на зустрічі з членами Комісії атлетів НОК. На тій зустрічі не було рішення про бойкот. Дійсно, це питання піднімалося, обговорювалося, але рішення про бойкот ухвалено не було. Не йшлося і про те, що керівництво держави так швидко ухвалять рішення і оголосить його», – стверджує Гераскевич.

Найстрашніше для Гераскевича те, що величезна кількість керівників федерацій підтримують пана Гутцайта в цих «абсолютно божевільних ідеях бойкоту», про які він оголосив ще в січні цього року, тобто за півтора року до найближчих Олімпійських ігор.

«І це він зробив тоді, коли весь світ дивився на нас і чекав дійсно серйозних пропозицій щодо протистояння росіянам на міжнародних змаганнях. Ми мали б вибудовувати зі всім світом шляхи виходу із ситуації. Йдеться про організацію альтернативних ігор. У світі ця ідея обговорюється та вже має назву свою назву: «Ігри гідності», – обурюється тренер.

Заступник голови Мінмолодьспорту Матвій Бідний заявив, що Комісія атлетів все ж підтримала рішення про бойкот, проте він не був присутнім на Комісії атлетів особисто. На Комісії був присутній Вадим Гутцайт.

«Матвій не був присутній на засіданні Комісії атлетів. Я впевнений, що Бідний отримав інформацію від Гутцайта. Тобто він озвучив те, що йому сказав міністр, його безпосередній керівник, якому він довіряє. А можливо, довіряв до сьогоднішнього дня. І от зараз він почує, що від міністра він почув брехню. Бо було просто обговорення теми бойкоту і думки спортсменів і функціонерів з цього приводу були різними. Розумієте, деякі спортсмени, відверто кажучи, не можуть потрапити на Олімпійські ігри і, звичайно, всі вони кричать «Бойкот, бойкот!». А ті спортсмени, які бачать абсолютно реальний шанс потрапити на Олімпійські ігри, нав’язати там суперникам боротьбу, такі спортсмени вважають, що бойкот не є аргументом», – переконує Гераскевич.

На думку Михайла Гераскевича, українським спортсменам треба їхати на змагання, боротися, протистояти, спілкуватися зі ЗМІ та організаторами, пояснювати їм, об’єднувати навколо себе представників свого виду спорту з інших країн і організовувати бойкот вже на місці змагань. Тобто це вже буде не пікет на самоті, а протест разом із більшістю учасників змагань. От тоді цей бойкот буде дієвим. Усе це робити потрібно перед ЗМІ, перед вболівальниками, перед організаторами. Потрібно говорити в очі представникам Росії правду, говорити їм, хто вони та кого представляють, а не так, як пропонує уряд.

Рішення Гутцайта здебільшого підтримують представники тих федерацій, які сильно залежні від фінансування.

«Я не буду засуджувати їх тому, що вони, перш за все, піклуються за свій спорт та бояться втратити команду, спортсменів, фінансування на підготовку та виступи. Але ми не боїмося цього, бо ми з самого початку нашої діяльності шукаємо партнерів, аби робота нашої федерації не залежала від того, як допомагає держава», – зазначив Гераскевич.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту. 

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Теги: олімпійські ігри Вадим Гутцайт Михайло Гераскевич російські спортсмени

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