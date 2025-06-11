Україна обіграла призера Олімпіади-2024 у дебютній грі в Лізі націй з волейболу

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Василь Тупчій

Україна тріумфально дебютувала в чоловічій Лізі націй з волейболу, обігравши США. Про це повідомляє «Главком».

Чоловіча збірна України з волейболу провела свій перший матч в історії Ліги націй і одразу здобула перемогу – українці здолали бронзових призерів Олімпіади-2024, збірну США, з рахунком 3:1.

Це дебютний сезон для України в турнірі.

Хід матчу

Перший сет: Україна одразу взяла ініціативу й зберегла перевагу до кінця – 25:22.

Другий сет: «Синьо-жовті» контролювали гру та впевнено завершили партію з рахунком 25:20.

Третій сет: США, які виступали резервним складом, захопили лідерство, але українці зуміли відігратися та довести гру до перемоги.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Василь Тупчій, який набрав 16 очок.

Ліга націй з волейболу

Україна – США – 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Наступний матч збірна України зіграє проти Куби у п’ятницю, 13 червня, о 23:30 за київським часом.

Напередодні капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк назвав завдання команди на Лігу націй.

«Звичайно, що це хвилюючий момент. Минулого року я дебютував у ролі капітана збірної України, цьогоріч дебютуватиму у Лізі націй. Очікування від матчів? Звичайно зіграти якнайкраще, здобути максимум досвіду з кожної гри, вдосконалюватися. Не всім спортсменам випадає честь представляти країну, тому потрібно докласти максимум зусиль, тим паче в такий нелегкий для нашої держави час. Кожен воює на своєму фронті, моє завдання – здобувати перемоги тут», – розповів гравець польської «Проєкт Варшави».

У рамках підготовки до Ліги націй-2025 збірна України зіграла три товариські матчі: здолала першу в світовому рейтингу Польщу (3:2), а також Болгарію (3:1), проте всуху поступилася Німеччині (0:3). Як розповів Семенюк, участь у мінітурнірі в Польщі допомогла команді, проте найважчим для України стане перший тур проти збірної США.

«У нас були чудові умови для підготовки, хороші зал та готель. Тренерський штаб мав незвичний план тренування для нашої команди. Ми зіграли дуже потрібний турнір в Польщі, побачили над чим потрібно більше працювати як у командній роботі, так і індивідуально. Дуже важливою і важкою як фізично, так і морально буде перша гра. Не так суттєво який суперник грає проти нас, головне те, як ми зможемо нав'язати їм свою гру», – сказав капітан України.

Нагадаємо, перед матчем жіночої збірної України з волейболу у Золотій Євролізі проти Словенії організатори не ввімкнули мелодію національного гімну.