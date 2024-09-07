Власник клубу «Інгулець» Поворознюк обматюкав журналіста (відео)

Журналіст зателефонував, щоб поспілкуватися на тему потенційного зняття «Інгульця» зі змагань

Спортивний журналіст та автор проєкту «Дніпрянин» Ігор Лисенко опублікував частину телефонної розмови з президентом футбольного клубу «Інгулець» Олександром Поворознюком.

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Журналіст зателефонував, щоб поспілкуватися на тему потенційного зняття «Інгульця» зі змагань через заборону проводити домашні матчі на власному стадіоні.

Після цього він поставив загальні питання щодо результатів команди та трансферів, на що Поворознюк відповів лайкою.

– Є ще питання щодо «Інгульця». Клуб якось планує виправляти ситуацію? Можливо, будуть якісь нові трансфери, бо особливо ніяких нових гравців не підписали.

– Ти що, д######б, чи що? Я тобі кажу, що команда знімається, а ти мені тут про трансфери розказуєш, б###ь. Ти що хотів від мене почути, б###ь?

– Хотів заодно запитати про «Інгулець».

– Ну і йди н###й тоді, б###ь.