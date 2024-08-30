«Динамо» дізналося суперників в основному етапі Ліги Європи

Учасники Ліги Європи були розділені на чотири кошики по дев'ять команд на основі їх індивідуального клубного коефіцієнта на початок сезону

Матчі основного етапу Ліги Європи пройдуть з 25-26 вересня 2024 року по 30 січня 2025 року

У п’ятницю, 30 серпня, у конгрес-центрі Грімальді Форум у Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи, де у нинішньому сезоні виступатиме «Динамо». У зв'язку з новим форматом турніру, до процедури жеребкування було внесено зміни. Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу.

Як зазначає пресслужба «Динамо», починаючи з цього сезону, під час жеребкування використовується автоматизована комп'ютерна система, кульки більше не витягують вручну. Програма також визначила, які матчі відбуватимуться вдома та які – на виїзді.

Найбільшою зміною у Лізі Європи стане перехід від традиційного групового етапу до єдиного етапу ліги, що включає 36 клубів-учасників (а не 32, як раніше). Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях. Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Учасники були розділені на чотири кошики по дев'ять команд на основі їх індивідуального клубного коефіцієнта на початок сезону.

На загальному етапі команди не зустрічатимуться із суперниками зі своєї країни та можуть зіграти максимум із двома представниками однієї асоціації.

Суперники «Динамо» в основному раудні:

«Лаціо» (Італія) – матч вдома

«Рома» (Італія) – на виїзді

«Ференцварош» (Угорщина) – вдома

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) – на виїзді

«Вікторія Плзень» (Чехія) вдома

«Галатасарай» (Туреччина) – на виїзді

РФШ (Латвія) – вдома

«Хоффенхайм» (Німеччина) – на виїзді

Суперники «Динамо» в основному етапі Ліги Європи фото: fcdynamo.com/

Остаточний розклад та час початку матчів буде оголошено 31 серпня. Матчі основного етапу Ліги Європи пройдуть з 25-26 вересня 2024 року по 30 січня 2025 року.

Раніше італійська «Аталанта» перемогла німецький «Баєр» у фіналі Ліги Європи. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

До слова, у Монако відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів. Зокрема, своїх майбутніх суперників дізнався донецький «Шахтар».