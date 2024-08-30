Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» дізналося суперників в основному етапі Ліги Європи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Динамо» дізналося суперників в основному етапі Ліги Європи
Учасники Ліги Європи були розділені на чотири кошики по дев'ять команд на основі їх індивідуального клубного коефіцієнта на початок сезону
фото з відкритих джерел

Матчі основного етапу Ліги Європи пройдуть з 25-26 вересня 2024 року по 30 січня 2025 року

У п’ятницю, 30 серпня, у конгрес-центрі Грімальді Форум у Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи, де у нинішньому сезоні виступатиме «Динамо». У зв'язку з новим форматом турніру, до процедури жеребкування було внесено зміни. Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу.

Як зазначає пресслужба «Динамо», починаючи з цього сезону, під час жеребкування використовується автоматизована комп'ютерна система, кульки більше не витягують вручну. Програма також визначила, які матчі відбуватимуться вдома та які – на виїзді.

Найбільшою зміною у Лізі Європи стане перехід від традиційного групового етапу до єдиного етапу ліги, що включає 36 клубів-учасників (а не 32, як раніше). Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях. Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Учасники були розділені на чотири кошики по дев'ять команд на основі їх індивідуального клубного коефіцієнта на початок сезону.

На загальному етапі команди не зустрічатимуться із суперниками зі своєї країни та можуть зіграти максимум із двома представниками однієї асоціації.

Суперники «Динамо» в основному раудні:

  • «Лаціо» (Італія) – матч вдома
  • «Рома» (Італія) – на виїзді
  • «Ференцварош» (Угорщина) – вдома
  • «Реал Сосьєдад» (Іспанія) – на виїзді
  • «Вікторія Плзень» (Чехія) вдома
  • «Галатасарай» (Туреччина) – на виїзді
  • РФШ (Латвія) – вдома
  • «Хоффенхайм» (Німеччина) – на виїзді
Суперники «Динамо» в основному етапі Ліги Європи
Суперники «Динамо» в основному етапі Ліги Європи
фото: fcdynamo.com/

Остаточний розклад та час початку матчів буде оголошено 31 серпня. Матчі основного етапу Ліги Європи пройдуть з 25-26 вересня 2024 року по 30 січня 2025 року.

Раніше італійська «Аталанта» перемогла німецький «Баєр» у фіналі Ліги Європи. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

До слова, у Монако відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів. Зокрема, своїх майбутніх суперників дізнався донецький «Шахтар».

Читайте також:

Теги: ФК «Динамо» навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сліпенчук не повернувся в Україну в передбачені терміни після закордонних зборів
Тренер збірної України з баскетболу отримав довічну дискваліфікацію
Вчора, 20:17
«Шахтар» вчергове стартуватиме у Лізі чемпіонів
«Шахтар» дізнався суперників у Лізі чемпіонів
Вчора, 19:55
Українська команда має відігруватись після поразки у першому матчі
«Вікторія» Пльзень – «Кривбас»: де дивитись історичний матч
15 серпня, 18:43
Фанати згадали про Суджу на грі «Рейнджерс» – «Динамо»
Фанати згадали про Суджу на грі «Рейнджерс» – «Динамо»
13 серпня, 23:34
Микола Шапаренко
Турецький клуб хоче переманити зірку «Динамо»? Кияни прокоментували чутки
8 серпня, 17:46
Павло Коростильов змагається і в пневматичному, і в малокаліберному пістолеті
Стрілець Коростильов розповів про отруєння перед фіналом Олімпіади
5 серпня, 20:15
Суперником «Динамо» по завершальному раунду кваліфікації Ліги чемпіонів стане переможець пари «Зальцбург» (Австрія) – «Твенте» (Нідерланди)
«Динамо» дізналося потенційного суперника в плей-оф раунді Ліги чемпіонів
5 серпня, 17:43
Для Олександра Хижняка бразильські боксери є принциповими суперниками
Анонс Олімпіади на 2 серпня. Очікуємо на медаль в боксі
2 серпня, 09:21
Кияни відкрили рахунок у матчі на 16-й хвилині
«Динамо» вдруге обіграло «Партизан» у Лізі чемпіонів
31 липня, 23:05

Новини

«Динамо» дізналося суперників в основному етапі Ліги Європи
«Динамо» дізналося суперників в основному етапі Ліги Європи
Паралімпіада. Українець Комаров відмовився фотографуватися поруч з росіянином
Паралімпіада. Українець Комаров відмовився фотографуватися поруч з росіянином
Міжнародний паралімпійський комітет обмежив українців у висловлюваннях про війну
Міжнародний паралімпійський комітет обмежив українців у висловлюваннях про війну
Зеленський прокоментував перші перемоги українських паралімпійців у Парижі
Зеленський прокоментував перші перемоги українських паралімпійців у Парижі
Паралімпіада-2024: українські плавці завоювали ще три медалі
Паралімпіада-2024: українські плавці завоювали ще три медалі
Віктор Циганков видав феєричний матч в Ла Лізі (відео)
Віктор Циганков видав феєричний матч в Ла Лізі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Одна із найменших країн Європи оголосила надзвичайний стан: що їй загрожує
9883
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
8796
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
6669
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua