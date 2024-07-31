Ердоган розповів, як внучка вмовила його пропустити відкриття Олімпіади

Макрон запрошував Ердогана на відкриття Олімпіади, але він вирішив не їхати

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, що онука відмовила його їхати на відкриття Олімпійських ігор у Парижі

«Еммануель Макрон запрошував мене на відкриття Олімпіади, я сказав, що, можливо, приїду. Моя 13-річна онука сказала мені: «Дідусю, не треба їхати туди». Я запитав, чому вона у відповідь сказала: «Там демонструватимуть ЛГБТ-пропаганду». Вона показала мені відео із соцмережі. «Добре, онучко, я не поїду», – сказав я їй», – заявив Ердоган, виступаючи у генштабі правлячої Партії справедливості та розвитку.

Варто зазначити, що ізраїльське МЗС порівняло Ердогана з Саддамом Хусейном.

Нагадаємо, що українець Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від олімпійської нагороди. До того ж, до фіналу зміг кваліфікуватися у своїй коронній дисципліні стрілець Сергій Куліш.

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