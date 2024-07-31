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Стрілець Куліш проходить до фіналу Олімпіади у своїй коронній дисципліні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Стрілець Куліш проходить до фіналу Олімпіади у своїй коронній дисципліні
Сергій Куліш три Олімпіади кваліфікується до одного фіналу
Фото: Національний олімпійський комітет України

Це перший фінал Олімпіади для України в кульовій стрільбі

П'ятий день Олімпійських Ігор-2024 розпочався з кваліфікації у стрільбі з малокаліберної гвинтівки. Нашу країну представляв чемпіон світу-2022 у цій дисципліні Сергій Куліш, який став восьмим на минулій Олімпіаді, припустившись драматичної помилки. 

Цей вид змагань є специфічним через те, що передбачає вміння стріляти з трьох положень: з колін, лежачи та стоячи. Для успіху необхідно була вдало провести по 2 серії з десяти пострілів на кожній з позицій.

Це і вдалося зробити українцю Сергію Кулішу, який майже бездоганно провів стрільбу з колін та лежачи, набравши по 199 з 200 балів. Трохи складнішою вийшла для нього остання серія на «стійці» , де він влучив у вісімку, проте зумів завершити це положення з загальним підсумком у 194 бали. Цього вистачило, аби гарантувати собі подальшу боротьбу за нагороди. 

Однією з сенсацій кваліфікації став непрохід до вісімки найкращих китайця Ліншу Ду, який є володарем світового рекорду кваліфікацій у цій дисципліні. 

Фінал відбудеться завтра о 10:30. 

Нагадаємо, що українець Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від олімпійської нагороди. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада стрільба Сергій Куліш

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