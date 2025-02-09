Ігри нескорених: проміжні результати другого дня змагань

У канадському Ванкувері тривають сьомі Invictus Games

Другий день змагань Invictus Games (Ігри нескорених) проходить у двох дисциплінах: баскетбол у кріслах колісних та керлінг.

Збірна України, як передає кореспондент «Главкома» з Ванкуверу, програла баскетбольний матч команді Нескорених 3 із загальним рахунком 4:10. Два очки нашій команді приніс Валерій Ойданик, власне, він і відкрив рахунок у матчі. Ще два очки приніс Арсен Рябошапко у другому періоді. Але на той момент долю матчу вже було вирішено: суперники мали 10 очок у активі.

Долю путівок у півфінал вирішать зустрічі суперників по групі. Наразі збірна Великої Британії грає із Колумбією. Та ще попереду о 23 годині за Києвом матч британців із командою Нескорених 3.

Є й хороші новини. Всього на змаганнях є три команди Нескорених. Вони формуються у день ігор для того, аби надати можливість всім націям взяти участь, навіть якщо країні-учасниці не вистачає власних гравців. Тож до складу команди Нескорених 3 у баскетболі увійшли два українця – Ілля Пилипенко (Одещина) та Артур Милін (Київ). Тож на нагородженні, яке відбудеться вже завтра за київським часом, шанси побачити медалістів ще є.

Артур Милін ділиться враженнями: як то грати в команді, яка була сформована напередодні гри. Задоволений перемогою, хоч і над земляками, розповідає, що спілкувався з іншими гравцями переважно мовою жестів фото: glavcom.ua

Змагання з керлінгу теж не принесли жаданої перемоги: Україна поступилась Німеччині із рахунком 0:3 і наразі займає останнє місце в турнірній таблиці:

Invictus Games (Ігри нескорених) – міжнародні спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свій військовий обовʼязок. Змагання цьогоріч приймає Канада, вони триватимуть до 16 лютого. У Ванкувера зібралися спортсмени з 21 країни.

Нагадаємо, 8 лютого, у перший день Invictus Games (Ігри нескорених), українська збірна розпочала баскетбольним поєдинком на кріслах колісних проти збірної Колумбії та здобула перемогу із рахунком 12:6. Детальніше читайте тут.