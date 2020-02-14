Чемпіонка світу-2013 Бережна свою шосту медаль на чемпіонатах Європи з боротьби (відео)



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Аліна Бережна - одна з найтитулованіших українських борчинь Асоціація спортивної боротьби України

Медальну сутичку Аліна виграла всього за хвилину, поклавши суперницю на лопатки

30-річна донеччанка Аліна Бережна виграла бронзу на чемпіонаті Європи з жіночої боротьби, який фінішував в італійській столиці Римі.

Боротьбу в категорії до 72 кілограми Аліна розпочала з перемогли на туше над білорускою Анастасією Зімянковою.

У півфіналі Бережна поступилася 2:4 олімпійській чемпіонці Лондона-2012, дворазовій чемпіонці світу Наталії Воробйовій із РФ.

У сутичці за бронзу наша борчиня впевнено довела свій клас, поклавши всього за хвилину на лопатки туркеню Мерве Пул.

Таким чином, Аліна Бережна (у дівоцтві – Махиня) виграла свою шосту нагороду чемпіонатів Європи. Досі вона двічі була чемпіонкою континенту, раз вигравала срібло і втретє виборює бронзу. Крім того, Аліна була чемпіонкою світу-2014 і чемпіонкою Європейських ігор-2015.

Таким чином, з десяти українських борчинь без медалей чемпіонату Європи-2020 залишилося лише двоє. Але й Алла Белінська (до 76 кг) та Ірина Гусяк (до 53 кг) виграли по одній сутичці. Гусяк сьогодні, 14 лютого, у втішному турнірі програла дворазовій чемпіонці Європи Стальвірі Оршуш із РФ.

Решта вісім українок повертаються додому з медалями. Окрім Бережної, бронзу до свого активу записали Ангеліна Лисак (до 59 кг), Ірина Коляденко (до 65 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг). Срібні нагороди здобули Оксана Лівач (до 50 кг), Соломія Винник (до 55 кг) і Аліна Акобія (до 57 кг). Чемпіонкою Європи втретє в кар’єрі стала Юлія Ткач (до 62 кг).

Нагадаємо, що першими на чемпіонаті Європи з боротьби відзмагалися представники греко-римського стилю. З українців чемпіоном став Семен Новіков (до 87 кг), бронзові нагороди у Ленура Темірова (до 63 кг) і Миколи Кучмія (до 130 кг).

Завтра, 15 лютого, перших п’ять комплектів нагород розіграють майстри вільної боротьби.

Завершиться Євро-2020 у неділю, 16 лютого.