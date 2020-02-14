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    Українська борчиня Юлія Ткач перемогла у фіналі росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи

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    Юлія Ткач довела, що не має рівних на континенті - Українська борчиня Юлія Ткач перемогла у фіналі росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи
    Юлія Ткач довела, що не має рівних на континенті
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    Титулована українка тріумфувала на римських килимах

    Найвидатніша українська борчиня сучасності Юлія Ткач стала триразовою чемпіонкою Європи.

    Щойно у Римі (Італія) в фінальній сутичці вагової категорії до 62 кг львів’янка перемогла чинну чемпіонку світу Інну Тражукову із РФ. Перемогла втретє в кар’єрі. До того Юлія перемагала Тражукову на чемпіонатах Європи 2014-го і 2017 років. На цей раз запекле протистояння завершилося мінімальною перевагою 2:1.

    Додамо, що на шляху до фіналу Ткач здолала білоруску Вероніку Іванові і екс-українку Тетяну Омельченко, котра зараз представляє Азербайджан і виграла на цьому чемпіонаті бронзу.

     Дивіться також: Відео попередніх сутичок Юлії Ткач на чемпіонаті Європи-2020

    Юлія Ткач – найтитулованіша з чинних українських борчинь. Окрім трьох титулів чемпіонки Європи вона була чемпіонкою світу-2014 і переможницею Європейських ігор-2019.

    Додамо, що раніше жіноча збірна України виграла на чемпіонаті Європи в Римі п’ять медалей. Срібло здобули Оксана Лівач (до 50 кг), Соломия Винник (до 55 кг) і Аліна Акобія, з бронзою додому повернуться Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).

     Читайте також: Юна українка Аліна Акобія стала віце-чемпіонкою Європи з боротьби
    чемпіонат Європи Збірна України жіноча боротьба Юлія Ткач Інна Тражукова
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