Українська борчиня Юлія Ткач перемогла у фіналі росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи
Титулована українка тріумфувала на римських килимах
Найвидатніша українська борчиня сучасності Юлія Ткач стала триразовою чемпіонкою Європи.
Щойно у Римі (Італія) в фінальній сутичці вагової категорії до 62 кг львів’янка перемогла чинну чемпіонку світу Інну Тражукову із РФ. Перемогла втретє в кар’єрі. До того Юлія перемагала Тражукову на чемпіонатах Європи 2014-го і 2017 років. На цей раз запекле протистояння завершилося мінімальною перевагою 2:1.
Додамо, що на шляху до фіналу Ткач здолала білоруску Вероніку Іванові і екс-українку Тетяну Омельченко, котра зараз представляє Азербайджан і виграла на цьому чемпіонаті бронзу.
Юлія Ткач – найтитулованіша з чинних українських борчинь. Окрім трьох титулів чемпіонки Європи вона була чемпіонкою світу-2014 і переможницею Європейських ігор-2019.
Додамо, що раніше жіноча збірна України виграла на чемпіонаті Європи в Римі п’ять медалей. Срібло здобули Оксана Лівач (до 50 кг), Соломия Винник (до 55 кг) і Аліна Акобія, з бронзою додому повернуться Ангеліна Лисак (до 59 кг) і Алла Черкасова (до 68 кг).