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Чемпіонка Вімблдона-2023 отримала дискваліфікацію на чотири роки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіонка Вімблдона-2023 отримала дискваліфікацію на чотири роки
Маркета Вондроушова нескоро повернеться на корт
фото: EFE

Іменита спортсменка сувора покарана за порушення правил

Міжнародне агентство з питань доброчесності в тенісі (ITIA) вирішило дискваліфікувати чеську тенісистку Маркету Вондроушову на чотири роки за відмову від тесту на допінг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ITIA.

Усунення спортсменки від змагань діятиме до 21 червня 2030 року. Вона також не зможе в цей період тренувати гравців і відвідувати турніри під егідою Міжнародної тенісної федерації, Жіночої тенісної асоціації, Асоціації тенісистів-професіоналів і «Великі шлеми». Вондроушова матиме нагоду оскаржити бан у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Чешка не виходила на корт із січня. Останній виступ Вондроушової відбувся в австралійській Аделаїді. У нинішньому сезоні вона зіграла всього два поєдинки, а від третього відмовилася.

Відмова Маркети Вондроушової від тесту на допінг

Інцидент стався 3 грудня 2025 року. За словами чеської тенісистки, її відмова була пов'язана з важким психологічним станом.

Вондроушова заявила, що працівник антидопінгового агентства пізно ввечері подзвонив у двері, не відрекомендувався і не дотримувався протоколу. Експерти підтвердили в чешки гостру реакцію на стрес і генералізований тривожний розлад. Водночас через три дні вона здала тест іншому працівнику.

Трибунал врахував аргументи Вондроушової та розглянув свідчення офіцера допінг-контролю. Однак, функціонери вирішили, що переконливих виправдань відмові немає. Як наслідок, ухилення від тесту прирівняли до його позитивного результату.

Чим відома Маркета Вондроушова

Уродженка містечка Соколов, дебютувала в жіночому турі у 2015 році. Перший титул на рівні WTA завоювала навесні 2017-го в швейцарському Білі.

У 2019 році вперше дійшла до фіналу мейджора, але програла поєдинок за титул «Ролан Гаррос» австралійці Барті. На Олімпіаді-2020 поступилася швейцарській тенісистці Бенчіч і стала срібною призеркою Ігор. А в 2023-му виграла Вімблдонський турнір, здолавши туніску Жабер у фіналі.

Загалом виграла три турніри WTA. Найвища позиція у рейтингу асоціації – 6-те місце восени 2023 року. За роки виступів заробила майже 12 млн доларів призових.

До слова, Еліна Світоліна несподівано програла чвертьфінал турніру в Берліні. Українська тенісистка зазнала поразки від філіппінки Александри Еали. Перша ракетка України поступилася в двох сетах.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна стала амбасадоркою ФК «Харків». «Металіст 1925» отримав нову назву, кольори та логотип. Відтепер підопічні Младена Бартуловіча виступатимуть в багряно-золотих барвах.

Теги: Маркета Вондроушова теніс допінг

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